«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефтиКоммерсантъ вчера в 21:39

Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.

Армия и оружие Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.

Наука Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.

Музыка Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети» Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.

Общество В США умер автор проекта пирамиды Лувра В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.

Космос SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 мини-спутниками Компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 мини-спутниками для глобального интернета в связи с сильным ветром.

ЖКХ Плата за отопление изменится в России Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.

Происшествия Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).

Общество Как проверить устав своей компании и защититься от рейдерского захвата При открытии компании учредители часто используют готовые шаблоны уставов из интернета.

Космос NASA обнаружило на Луне след от крушения космического корабля Американское космическое агентство NASA опубликовало на своём сайте снимки Луны, где видно место крушения израильского космического аппарата "Берешит".

Экономика Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.

Происшествия В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.

Происшествия Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.

Политика Определена дата инаугурации Зеленского Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского назначена на 20 мая, говорится в тексте постановления №10 270−2.

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу "Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.

Музыка Владелец шоу «Голос. Дети» прокомментировал отмену итогов финала Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.

Общество Мужчины устроят забег на каблуках в защиту женщин от насилия Мужчины наденут женские туфли на каблуках и устроят забег, принимая участие в благотворительной акции Walk a Mile («Пройти милю»).

Происшествия Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.

Происшествия В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.