Энергетика
«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефтиКоммерсантъ вчера в 21:39
Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Политика
Порошенко договорился с ЕС продлить санкции против России
Действующему президенту Украины Петру Порошенко во время визита в Брюссель удалось договориться о продлении в июне европейских санкций против России, сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.
Обновлено в 18:08
Общество
Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку
Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено в 20:19
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес
Мария Горбань: «На седьмом месяце беременности играла постельные сцены»
Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке.
Обновлено в 19:00
Гаджеты
ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой
Обновлено в 14:30
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Гаджеты
Начались продажи первой в мире карты MicroSD емкостью 1 Тбайт
Обновлено в 05:27
Политика
Мадуро встретился с представителями Международной контактной группы
«Президент Николас Мадуро встретился с членами Международной контактной группы, чтобы рассказать им о последствиях блокады и санкциях, введённых правительством Дональда Трампа против Венесуэлы», — указано в сообщении.
Обновлено в 21:18
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Общество
В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов
В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Гаджеты
Huawei запустит в июне продажу 5G-смартфонов Mate 20X в Британии
Китайская Huawei представила в четверг в Лондоне первый коммерческий смартфон с поддержкой сетей пятого поколения Huawei Mate 20 X (5G) и намерена начать в июне его продажи в Британии, несмотря на скандал вокруг компании, сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации.
Обновлено в 19:07
Политика
Помпео оценил пользу от сотрудничества России и США
Сотрудничество России и США способствует обеспечению безопасности граждан обеих стран, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 21:26
Музыка
Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»
Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования.
Обновлено в 14:33
Общество
Ротонда, качели и видовая лестница — какой станет Пенза к концу 2019 года
В этом году планируется создать проект, а также приступить к работам.
Обновлено в 20:01
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»
Обновлено в 17:14
Общество
Нормы вывоза рыбы могут ввести для рыбаков-любителей
Нормы вывоза рыбы для любительской рыбалки может появится в России.
Обновлено в 15:25
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет
Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено в 03:29
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Происшествия
На Солидарности мотоциклист влетел в трамвай
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией
Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
Политика
США вновь призвали Россию расследовать смерть Магнитского
США вновь призвали Россию расследовать смерть Сергея Магнитского, говорится в сообщении госдепартамента.
Обновлено в 20:21
Политика
Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В массовом ДТП на Ставрополье погибли 2 человека
В результате аварии 2 человека получили ранения, не совместимые с жизнью. Также в ГИБДД сообщают об 1 пострадавшем.
Обновлено в 07:03