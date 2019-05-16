Энергетика

«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефтиКоммерсантъ вчера в 21:39

Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
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В правительстве назвали условия выплаты компенсаций за «грязную» нефть

Российская газета14:59

Козак назвал условие выплат компенсаций от «грязной» нефти в «Дружбе»

РБК14:02

«Транснефть» компенсирует ущерб всем, кто докажет убытки от попадания в трубопровод «Дружба» загрязненной нефти

Эхо Москвы14:31

Москва и Минск создадут рабочую группу для оценки убытков из-за инцидента с «Дружбой»

РЕН ТВ13:16

Вице-премьеры России и Белоруссии обсудили вопрос компенсации ущерба от загрязнения нефти

ТАСС14:40

Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по оценке ущерба от ЧП с «Дружбой»

RT на русском13:32

Компенсации «Транснефтью» из-за ЧП в «Дружбе» учтут при утверждении ее дивидендов

ПРАЙМ13:22
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
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В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

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Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
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Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Гаджеты

Начались продажи первой в мире карты MicroSD емкостью 1 Тбайт

Обновлено в 05:27
Политика

Мадуро встретился с представителями Международной контактной группы

«Президент Николас Мадуро встретился с членами Международной контактной группы, чтобы рассказать им о последствиях блокады и санкциях, введённых правительством Дональда Трампа против Венесуэлы», — указано в сообщении.
Обновлено в 21:18
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Общество

В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов

В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
Общество

Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
Гаджеты

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Китайская Huawei представила в четверг в Лондоне первый коммерческий смартфон с поддержкой сетей пятого поколения Huawei Mate 20 X (5G) и намерена начать в июне его продажи в Британии, несмотря на скандал вокруг компании, сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации.
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Политика

Помпео оценил пользу от сотрудничества России и США

Сотрудничество России и США способствует обеспечению безопасности граждан обеих стран, заявил госсекретарь Майк Помпео.
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Общество

Ротонда, качели и видовая лестница — какой станет Пенза к концу 2019 года

В этом году планируется создать проект, а также приступить к работам.
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Общество

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Нормы вывоза рыбы для любительской рыбалки может появится в России.
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Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет

Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено в 03:29
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
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На Солидарности мотоциклист влетел в трамвай

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Армия и оружие

Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией

Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Сестра Светланы Пермяковой стала звездой «Модного приговора»

Обновлено в 12:42
Политика

США вновь призвали Россию расследовать смерть Магнитского

США вновь призвали Россию расследовать смерть Сергея Магнитского, говорится в сообщении госдепартамента.
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Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
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От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
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В массовом ДТП на Ставрополье погибли 2 человека

В результате аварии 2 человека получили ранения, не совместимые с жизнью. Также в ГИБДД сообщают об 1 пострадавшем.
Обновлено в 07:03
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Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 15:33
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