Энергетика

«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефтиКоммерсантъ вчера в 21:39

Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Транснефть» готова компенсировать ущерб из-за загрязнения трубопровода «Дружба»

ТАССвчера в 15:08

«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти

Коммерсантъвчера в 21:39

«Транснефть» пообещала покрыть ущерб, возникший из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба»

Эхо Москвывчера в 22:00

Козак заявил о готовности «Транснефти» компенсировать ущерб от ЧП с «Дружбой»

RT на русскомвчера в 16:15

Москва и Минск решили пока не обсуждать компенсации от «грязной» нефти

Российская газетавчера в 15:00

«Транснефть» готова компенсировать ущерб от поставок грязной нефти по «Дружбе»

Интерфаксвчера в 14:55

Владелец нефтяного терминала частично признал вину в загрязнении «Дружбы»

РБК13:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
Общество

Group-IB оценила стоимость накрутки голосов в финале шоу «Голос»

В четверг Group-IB обнародовала промежуточные результаты проверки, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу.
Обновлено в 15:37
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Происшествия

Эстонская фирма объяснила появление ее траулера в водах России

Судно специального назначения ROXEN Как писал Sputnik Эстония, рыболовецкое судно Roxen под финским флагом с эстонским экипажем на борту 10 мая было задержано российскими пограничниками в Балтийском море за незаконную добычу рыбы в экономической зоне РФ.
Обновлено в 02:35
Музыка

«Мелодия» выпустила CD с первым концертом Эдисона Денисова

Фирма «Мелодия» выпустила компакт-диск с трансляционной записью первого в СССР авторского концерта композитора Эдисона Денисова.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, все закончилось благополучно, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Музыка

Джаггер исполнил зажигательный танец после операции на сердце

75-летний Мик Джаггер исполнил зажигательный танец после операции на сердце.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения

Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Общество

Ройзман: «Губернатор расплатился сквером за храм»

Губернатор за какие-то личные услуги рассчитался за храм [сквером] и должен сейчас это остановить. Вообще ничего нельзя строить в скверах.
Обновлено в 04:03
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.
Обновлено в 11:04
Экономика

Отток капитала из России вырос почти в два раза

Чистый отток капитала из России в январе – апреле вырос в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. и составил $34,7 млрд, свидетельствуют предварительные данные Центробанка.
Обновлено в 11:16
Космос

Зонд НАСА сфотографировал место падения первого израильского лунохода

Камеры зонда LRO локализовали место падения израильского лунохода "Берешит", разбившегося при посадке на Луну в начале апреля.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

Светлана Лобода опубликовала видео со дня рождения дочки

«Обожаю такие вечеринки», - подписала видео Светлана Лобода. Подписчикам понравился грандиозный день рождения Евангелины.
Обновлено в 14:58
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Тодоренко призналась, что корректирует фигуру при помощи фотошопа

Регина Тодоренко поспешила оправдаться и заявила, что не обязательно под каждым ее снимком писать слово «фотошоп».
Обновлено в 10:55
Авто

Nissan X-Trail стал лидером вторичного рынка SUV в Москве

Самым продаваемым SUV на вторичном авторынке столицы Nissan X-Trail, нашедший за это время 561 нового владельца.
Обновлено в 13:57
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Футбол

Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".
Обновлено в 14:27
Общество

В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Финансы

ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков России

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 самых крупных банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2019 года выросла до 7,52%.
Обновлено в 09:13
Авто

KIA анонсировала новинки для российского рынка

Обновлено в 10:02
Политика

Законопроект о допуске родственников в реанимацию прошел второе чтение

Госдума на пленарном заседании в четверг, 16 мая, приняла во втором чтении законопроект, предлагающий разрешить родственникам навещать своих близких в отделениях реанимации.
Обновлено в 06:38
Авто

В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное