Энергетика
«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефтиКоммерсантъ вчера в 21:39
Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
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Козак заявил о готовности «Транснефти» компенсировать ущерб от ЧП с «Дружбой»
RT на русскомвчера в 16:15
Москва и Минск решили пока не обсуждать компенсации от «грязной» нефти
Российская газетавчера в 15:00
«Транснефть» готова компенсировать ущерб от поставок грязной нефти по «Дружбе»
Интерфаксвчера в 14:55
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
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