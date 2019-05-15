«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефтиКоммерсантъ вчера в 21:39

Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.

Политика Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".

Энергетика «Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа «Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.

Музыка Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате В суд на певицу подал кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно, заявивший, что в песне Шакиры используются куски из его произведения.

Происшествия Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Общество Мужчины устроят забег на каблуках в защиту женщин от насилия Мужчины наденут женские туфли на каблуках и устроят забег, принимая участие в благотворительной акции Walk a Mile («Пройти милю»).

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram.

Космос Китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны Китайский луноход "Юйту-2" в рамках космической миссии на обратную сторону Луны обнаружил богатые железом минералы пироксены и оливины.

Культура Group-IB: Первый канал не способен провести честные выборы Сачков уверен, что при действующей системе ни о какой честной победе говорить нельзя, однако решение Первого канала об аннулировании итогов финала он считает преждевременным.

Шоу-бизнес У Олега Газманова нашли опухоль 67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.

Игры Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.

Кино В сети появился первый трейлер сериала «Бэтвумен» В четверг, 16 мая, в сети появился первый трейлер сериала "Бэтвумен" от The CW.

Политика Инаугурация Зеленского состоится 20 мая Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.

Здоровье Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.

Политика Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.

Шоу-бизнес Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.

Политика Коломойский вернулся на Украину Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Экономика ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя» Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».

Футбол СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси".

Общество Стали известны подробности родов Алины Кабаевой В московском роддоме на время пребывания бывшей гимнастки Алины Кабаевой расселили целый этаж.