Энергетика

«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефтиКоммерсантъ вчера в 21:39

Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
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Москва и Минск решили пока не обсуждать компенсации от «грязной» нефти

Российская газетавчера в 15:00

«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти

Коммерсантъвчера в 21:39

«Транснефть» пообещала покрыть ущерб, возникший из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба»

Эхо Москвывчера в 22:00

Козак заявил о готовности «Транснефти» компенсировать ущерб от ЧП с «Дружбой»

RT на русскомвчера в 16:15

Владелец нефтяного терминала частично признал вину в загрязнении «Дружбы»

РБК13:53

«Транснефть» готова компенсировать ущерб от поставок грязной нефти по «Дружбе»

Интерфаксвчера в 14:55

«Транснефть» готова компенсировать ущерб из-за загрязнения трубопровода «Дружба»

ТАССвчера в 15:08
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
Политика

Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Музыка

Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения»

Обновлено в 17:01
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Музыка

Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате

В суд на певицу подал кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно, заявивший, что в песне Шакиры используются куски из его произведения.
Обновлено в 10:25
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Обновлено вчера в 00:46
Происшествия

Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Общество

Мужчины устроят забег на каблуках в защиту женщин от насилия

Мужчины наденут женские туфли на каблуках и устроят забег, принимая участие в благотворительной акции Walk a Mile («Пройти милю»).
Обновлено в 14:58
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Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата

Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram.
Обновлено вчера в 14:58
Космос

Китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны

Китайский луноход "Юйту-2" в рамках космической миссии на обратную сторону Луны обнаружил богатые железом минералы пироксены и оливины.
Обновлено в 03:59
Культура

Group-IB: Первый канал не способен провести честные выборы

Сачков уверен, что при действующей системе ни о какой честной победе говорить нельзя, однако решение Первого канала об аннулировании итогов финала он считает преждевременным.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Игры

Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве

Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
Обновлено в 14:26
Происшествия

В Китае автомобиль въехал в прохожих, погибли три человека

Обновлено в 12:09
Кино

В сети появился первый трейлер сериала «Бэтвумен»

В четверг, 16 мая, в сети появился первый трейлер сериала "Бэтвумен" от The CW.
Обновлено в 14:01
Интернет

Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp

Обновлено в 05:01
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Культура

Рудковская прокомментировала ситуацию с шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:40
Здоровье

Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов

Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
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Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес

Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено в 15:27
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Футбол

СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности

Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси".
Обновлено в 16:59
Общество

Стали известны подробности родов Алины Кабаевой

В московском роддоме на время пребывания бывшей гимнастки Алины Кабаевой расселили целый этаж.
Обновлено в 03:55
Музыка

Владелец прав на «Голос» отреагировал на аннулирование результатов конкурса

"Первый канал" консультировался с голландской медиакомпанией Talpa — владельцем прав на шоу Голос.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Двухлетнюю девочку оставили в детской поликлинике в Москве

Сегодня около 6 часов вечера посетительница детской поликлиники № 15 оставила там маленького ребёнка.
Обновлено в 15:26
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