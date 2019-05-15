Энергетика
«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефтиКоммерсантъ вчера в 21:39
Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
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«Транснефть» готова компенсировать ущерб от поставок грязной нефти по «Дружбе»
Интерфаксвчера в 14:55
Москва и Минск решили пока не обсуждать компенсации от «грязной» нефти
Российская газетавчера в 15:00
Козак заявил о готовности «Транснефти» компенсировать ущерб от ЧП с «Дружбой»
RT на русскомвчера в 16:15
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика
Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма
Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.
Обновлено в 10:20
Политика
Путин обсудит с Собяниным вывоз мусора из Москвы в другие регионы
Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Авто
Интерьер нового Volkswagen Golf полностью рассекречен
В Сети появились дизайнерские наброски экстерьера и интерьера Volkswagen Golf восьмого поколения, премьера которого состоится уже в октябре.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Житель Вологды получил 20 лет колонии за убийство ребенка
Следствием и судом установлено, что 4 августа 2018 года в общежитии в Вологде 24-летний мужчина, недовольный плачем 1,5 месячной дочери сожительницы, с силой раскачивал коляску, а также наносил удары руками и предметами по телу девочки.
Обновлено в 10:38
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие
Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией
Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
Общество
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Олег Газманов рассказал о тяжелой болезни
У российского певца Олега Газманова обнаружили опухоль. О тяжелой болезни он рассказал на съемках программы «Секрет на миллион».
Обновлено в 07:07
Космос
«Лунный заговор»: как появилась теория о том, что американские космонавты не летали на Луну
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Политика
Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»
Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года.
Обновлено в 06:11
Политика
Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий
Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.
Обновлено в 10:33
Политика
Конгрессмены США призывают ввести санкции против Турции из-за С-400
Конгрессмены США от партий демократов и республиканцев внесли на рассмотрение в Конгресс резолюцию, которая призывает ввести санкции в отношении Турции, а также исключить Анкару из программы по созданию истребителей F-35, в случае покупки российских С-400.
Обновлено вчера в 23:30
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
OnePlus 7 Pro стоит в Китае всего $580
Стоимость OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в Китае В Китае базовая версия OnePlus 7 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ предлагается за $436, которая в Европе является максимальной и стоит €610.
Обновлено в 10:07
Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Политика
Представители стран G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому
Обновлено вчера в 17:36
Авто
Mercedes-Benz российской сборки успешно прошел краш-тест в Германии
В заявлении немецкой компании уточняется, что седан Mercedes-Benz E-Class российского производства успешно справился с испытаниями краш-теста и получил высокие баллы по пассивной безопасности.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Завершено следствие в отношении главы центра, где умер Марьянов
Следственный комитет (СК) закончил расследование уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра "Феникс" Оксаны Богдановой.
Обновлено в 10:18
Музыка
Букмекеры назвали фаворитов Евровидения
Букмекеры считают, что победителем песенного конкурса Евровидение, которое проходит в этом году в Тель-Авиве, станет певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, сообщило издание El Periodico.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
В Кремле не получали приглашения на инаугурацию Зеленского
В Кремле не получали каких-либо приглашений на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:28
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Реал» назван самым дорогим брендом мирового футбола
Самым дорогим брендом назван мадридский "Реал", который эксперты компании оценили в 1,646 млрд евро.
Обновлено в 09:45
Политика
Иран поставляет нефть в Китай вопреки санкциям США
Иран поставляет нефть в Китай вопреки американским санкциям.
Обновлено в 08:36
Общество
РМК и УГМК выделят средства на озеленение Екатеринбурга
Обновлено в 09:48
Авто
В России распродали все автомобили Lifan X70
Все дилерские запасы автомобилей Lifan X70 в России распроданы.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21