Энергетика
«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефтиКоммерсантъ вчера в 21:39
Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Москва и Минск решили пока не обсуждать компенсации от «грязной» нефти
Российская газетавчера в 15:00
«Транснефть» готова компенсировать ущерб от поставок грязной нефти по «Дружбе»
Интерфаксвчера в 14:55
Козак заявил о готовности «Транснефти» компенсировать ущерб от ЧП с «Дружбой»
RT на русскомвчера в 16:15
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Кино
Эмбер Херд стала образцом безвкусицы в Каннах
Обновлено в 08:00
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Музыка
Определились десять финалистов первого тура «Евровидения»
Обновлено вчера в 00:33
Политика
Ответственная за обмен пленными Геращенко ушла с поста
На хрупких плечах представителя Незалежной в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе лежала ответственность за обмен пленными.
Обновлено в 08:36
Культура
Каннский фестиваль начался со скандала
Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем
В Каширском районе Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет "Robinson": машина при приземлении завалилась на бок.
Обновлено в 06:21
Общество
Минкульт назвал зарплаты руководителей театров и музеев
Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 02:44
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией
Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Происшествия
Сына депутата из Ингушетии арестовали по подозрению в терроризме
Московский областной суд арестовал на 2 месяца Дауда Мамилова - сына депутата Народного Собрания Ингушетии.
Обновлено в 09:20
Авто
Цены на внедорожники УАЗ в России резко снизились
Воспользовавшись специальным предложением под названием «ПойМАЙ выгоду», автолюбители могут приобрести отечественные внедорожнки УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» со скидкой до 170 000 рублей.
Обновлено в 09:30
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Авто
Обновленный кроссовер BMW X1 рассекречен до премьеры
Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»
В Германии протестующие против проекта «Северный поток – 2» залезли в уже проложенную часть газопровода на строительной площадке, где осуществляется прокладка EUGAL.
Обновлено в 08:35
Хоккей
Канадец Крэйг Мактавиш стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив»
В должности главного тренера Мактавиш в течение девяти сезонов возглавлял "Эдмонтон", в 2006 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Каролине" (3-4 в серии).
Обновлено в 08:18
Политика
Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России
Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Здоровье
В России в прошлом году 19 человек заразили ВИЧ при оказании медпомощи
В прошлом году в РФ 19 человек заразились ВИЧ-инфекцией при оказании им медицинской помощи.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
В Крыму «сбили» иностранный самолет-разведчик
Черноморский флот, авиация и системы ПВО на совместном учении уничтожили условный самолет-разведчик, который вторгся в воздушное пространство России над Крымским полуостровом.
Обновлено в 08:29
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Общество
Суд отказался вернуть Алешковскому платиновый статус «Аэрофлота»
Пресненский суд Москвы в четверг отказался вернуть платиновый статус журналисту и общественному деятелю Дмитрию Алешковскому в бонусной программе "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Футбол
Димитрис Итудис: в «Финале четырех» Евролиги ЦСКА должен сыграть на полную катушку
Обновлено в 09:25
Здоровье
Эксперт рассказала о недостатках рациона россиян
Погожева уточнила, что в рационе россиян много животного белка и жира.
Обновлено в 05:40
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Происшествия
За три дня протеста в Екатеринбурге задержали 96 человек
Полицейские за три дня акции протеста, начавшейся из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга, задержали 96 человек.
Обновлено в 08:13