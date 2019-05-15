Энергетика

«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефтиКоммерсантъ вчера в 21:39

Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
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«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти

Коммерсантъвчера в 21:39

«Транснефть» пообещала покрыть ущерб, возникший из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба»

Эхо Москвывчера в 22:00

«Транснефть» готова компенсировать ущерб из-за загрязнения трубопровода «Дружба»

ТАССвчера в 15:08

Козак сообщил о готовности «Транснефти» возместить ущерб из-за «Дружбы»

РБКвчера в 15:42

Москва и Минск решили пока не обсуждать компенсации от «грязной» нефти

Российская газетавчера в 15:00

«Транснефть» готова компенсировать ущерб от поставок грязной нефти по «Дружбе»

Интерфаксвчера в 14:55

Козак заявил о готовности «Транснефти» компенсировать ущерб от ЧП с «Дружбой»

RT на русскомвчера в 16:15
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
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