Энергетика

«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефтиКоммерсантъ вчера в 21:39

Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
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«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти

Коммерсантъвчера в 21:39

«Транснефть» готова компенсировать ущерб от поставок грязной нефти по «Дружбе»

Интерфаксвчера в 14:55

Козак заявил о готовности «Транснефти» компенсировать ущерб от ЧП с «Дружбой»

RT на русскомвчера в 16:15

Козак сообщил о готовности «Транснефти» возместить ущерб из-за «Дружбы»

РБКвчера в 15:18

Москва и Минск решили пока не обсуждать компенсации от «грязной» нефти

Российская газетавчера в 15:00

«Транснефть» пообещала покрыть ущерб, возникший из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба»

Эхо Москвывчера в 22:00

«Транснефть» готова компенсировать ущерб из-за загрязнения трубопровода «Дружба»

ТАССвчера в 15:08
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Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
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Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Космос

Гендиректор Amazon раскрыл идею создания автономных космических колоний

На прошлой неделе Безос, наконец, раскрыл проект, который его аэрокосмическая компания тайно разрабатывает в течение многих лет, вместе с планом заселения Луны, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Политика

Кремль оправдал действия полиции на акциях протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 05:47
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

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Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Шоу-бизнес

Маргарита Агибалова показала новый дом на Кипре

В доме начался капитальный ремонт, и Агибалова ожидала переехать в новое жилье только летом.
Обновлено в 00:00
Политика

Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России

Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В сквер у Театра драмы привезли бетонные блоки и не подпускают людей

Утром 16 мая в сквер у Театра драмы в Екатеринбурге привезли бетонные блоки, вокруг дежурят полицейские.
Обновлено в 01:54
Культура

Смотрим лучшие образы с красной дорожки Каннского фестиваля

72-ой Каннский фестиваль по традиции начался с красной дорожки, на которую слетелись знаменитые гости мирового уровня.
Обновлено вчера в 06:57
Общество

Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих

Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:10
Гаджеты

В России начались продажи смартфона Nokia 4.2

Известный бренд HMD Global объявил о старте продаж на российском рынке нового бюджетного смартфона Nokia 4.2, который функционирует на современной ОС Android 9 Pie.
Обновлено вчера в 05:35
Транспорт

Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей

В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Друзья сравнили Ирину Безрукову с Серсеей Ланнистер

Обновлено в 05:58
Музыка

Нетребко и Эйвазов бесплатно выступят на Дворцовой в День города

В центре Петербурга 26 мая ко Дню города пройдет концерт «Классика на Дворцовой», хедлайнерами которого станут оперная певица Анна Нетребко и ее супруг Юсуф Эйвазов.
Обновлено в 00:29
Происшествия

На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей, два человека погибли

Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения восьми автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Кино

Эмбер Херд стала образцом безвкусицы в Каннах

Для выхода на красную дорожку Херд выбрала знаковое платье из весенней коллекции Claes Iversen.
Обновлено в 08:00
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

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Обновлено в 08:10
Политика

Бастрыкин рассказал о миллиардных хищениях в Роскосмосе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума заявил про выявленные миллиардные хищения в госкорпорации Роскосмос, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:47
Политика

В бундестаге назвали неприемлемыми санкции США по газу из России

«В комитете бундестага по экономике в настоящее время идет дискуссия на эту тему, она усиливается — каким образом санкции против России могут быть сняты», — рассказал Эрнст.
Обновлено в 05:26
Авто

В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»

Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Политика

Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией

Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика

«Роскосмос» опроверг сообщения о скорой отставке Рогозина

Ранее журналист Андрей Караулов опубликовал у себя в Facebook информацию о том, что Рогозин якобы может лишиться поста главы госкорпорации и стать советником президента России по космосу.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Новейшая ЗСУ «Деривация-ПВО» получила белорусский прицельный комплекс

Российская зенитная самоходная установка (ЗСУ) "Деривация-ПВО" получила оптоэлектронный прицельный комплекс белорусской разработки.
Обновлено в 07:44
Футбол

Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Политика

Прогноз на парламентские выборы: за «Слугу народа» 40%, а Вакарчук даже не преодолевает барьер в 5%

Партия Святослава Вакарчука пока не преодолевает 5% барьер.
Обновлено в 06:20
Футбол

Дело «Манчестер Сити» передано в судебную палату УЕФА

Дело "Манчестер Сити" о возможном нарушении финансового fair play было передано в судебную палату Органа финансового контроля клубов УЕФА.
Обновлено в 04:47
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