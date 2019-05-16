Энергетика
«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефтиКоммерсантъ вчера в 21:39
Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Музыка
Валерий Меладзе прокомментировал результаты проверки голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 13:14
Здоровье
Россияне стали употреблять меньше овощей и фруктов
В рационе россиян отмечается недостаточное количество фруктов, овощей и молочных продуктов.
Обновлено в 06:23
Происшествия
На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли
Восемь автомобилей столкнулись в Предгорном районе Ставропольского края днём 16 мая, сообщила пресс-служба ГИБДД по краю.
Обновлено в 08:16
Здоровье
Подведены промежуточные итоги диспансеризации в Подмосковье
Свыше 680 тысяч жителей прошли диспансеризацию c начала года, около трети из них признаны здоровыми, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 04:29
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Общество
Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что работы по строительству храма на месте сквера остановлены до подведения результатов опроса горожан.
Обновлено в 13:22
Авто
KIA анонсировала новинки для российского рынка
Обновлено в 10:02
Общество
МЧС предупредило о заморозках в нескольких регионах России
В пятницу, 17 мая, заморозки ожидаются в Костромской, Ивановской, Смоленской и Ярославской областях.
Обновлено в 13:29
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
ПЦУ: митрополит Филарет управляет несуществующим Киевским патриархатом
Священнослужитель продолжает публиковать распоряжения от имени этой структуры и требует их исполнения от епископов "новой церкви" Митрополит Филарет, ранее возглавлявший Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), продолжает вести деятельность от имени этой структуры, сообщается на сайте "новой церкви" Украины.
Обновлено в 13:00
Футбол
Футболист «Локомотива» Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезона
Защитник футбольного клуба "Локомотив" Бенедикт Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезона-2018/19.
Обновлено в 13:23
Наука
РУДН вошел в топ-3 вузов России по популяризации науки
Эксперты рейтинга оценивали эффективность работы пресс-служб вузов в сфере популяризации науки.
Обновлено вчера в 03:18
Экономика
Банк России начал применять метод «тайного покупателя»
Банк России начал применять метод "тайного покупателя" при проверках соблюдения прав потребителей финансовых услуг.
Обновлено в 13:39
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено в 08:24
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось
Обновлено вчера в 17:07
Хоккей
Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 13:48
Здоровье
Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики
Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Инцидент произошел во время проведения опытов на третьем этаже здания.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
В Венесуэле обвинили ЦРУ в попытке подкупа руководства армии
Именно поэтому ЦРУ присутствуют в значительном количестве в Венесуэле.
Обновлено в 09:30
Гаджеты
50-долларовый планшет Amazon Fire 7 стал быстрее и нарастил память
Компания Amazon представила улучшенную версию недорогого планшетного компьютера Fire 7, которая уже доступна для предварительного заказа.
Обновлено в 10:16
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Игры
Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep
В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Политика
Поклонская считает, что майдан начнется с Екатеринбурга
Обновлено в 08:22