«Транснефть» пообещала Польше возместить убытки из-за «грязной» нефтиРИА Новости 11:14

Участники переговоров по урегулированию ситуации с поставками загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба" перешли к обсуждению технических и финансовых аспектов проблемы, ожидают, что все шаги по урегулированию ситуации будут выполнены в срок.

с чего всё началось

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин ранее сообщил, что кондиционная нефть по "Дружбе" поступит в Польшу, предположительно, 8-9 июня. Проблемы с качеством нефти В апреле ряд стран приостановил транзит и прием российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции.

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