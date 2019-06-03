Энергетика
«Транснефть» пообещала Польше возместить убытки из-за «грязной» нефтиРИА Новости 11:14
Советник президента "Транснефти" Игорь Демин ранее сообщил, что кондиционная нефть по "Дружбе" поступит в Польшу, предположительно, 8-9 июня. Проблемы с качеством нефти В апреле ряд стран приостановил транзит и прием российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции.
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Участники переговоров по урегулированию ситуации с поставками загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба" перешли к обсуждению технических и финансовых аспектов проблемы, ожидают, что все шаги по урегулированию ситуации будут выполнены в срок.ТАСС06:29
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