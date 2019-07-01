"Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин. "Как и планировалось, с 1 июля поставки возобновлены в полном объеме, удовлетворяющем грузоотправителей", - ответил он на соответствующий вопрос.

с чего всё началось

Дёмин напомнил, что восстановить работу и планировалось к 1 июля. В апреле в трубопроводную систему «Дружбы» попало загрязнённое хлоридами сырьё. Польша и Украина остановили приём нефти в 20-х числах апреля.

Гаджеты Samsung Galaxy Note 10 официально представят 7 августа Компания Samsung официально объявила, что мероприятие Unpacked состоится 7 августа Нью-Йорке.

Политика Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.

Путешествия Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Общество В Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за свои грубые слова в адрес местной жительницы.

Единоборства Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.

Кино Появились главные кандидаты на роль Элвиса Пресли Стало известно, что сразу пять актёров рассматриваются на роль Элвиса Пресли в грядущем байопике База Лурмана («Мулен Руж»).

Происшествия Под Оренбургом тигрица напала на пытавшегося украсть тигренка мужчину В Оренбургской области тигрица в передвижном зоопарке напала на посетителя, который попытался похитить уссурийского тигренка из клетки.

Происшествия Из Ростова в Грузию сбежала полковник полиции Женщину подозревают в фальсификации уголовных дел. Полковник Наталья Разумная объявлена в международный розыск.

Происшествия В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек Один человек погиб и 16 получили ранения при пожаре на итальянском танкере Synzania в порту Алиага провинции Измир на западе Турции, говорится в сообщении нефтехимической компании Petkim во вторник.

Авто Audi представила новый «заряженный» седан Audi S8 Система полного привода Quattro с подруливающей задней осью и спортивным дифференциалом еще больше повышает маневренность нового Audi S8 как на низких, так и на высоких скоростях.

Авто Отечественный внедорожник Chevrolet Niva получил обновления Все вышеперечисленные улучшения стали возможны благодаря обновлению программного обеспечения электронного блока управления.

Шоу-бизнес Николай Басков рассказал о переживаниях в связи со смертью отца Певец Николай Басков трудно переживает смерть отца Виктора Владимировича, который скончался после долгой болезни на 69 году жизни.

Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина России, подозреваемого в государственной измене.

Спорт Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023 Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.

Политика Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.

Политика Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира По итогам I квартала 2019 года Россия занимала 48-е место. Без виз россияне могли посетить 119 стран мира.

Происшествия В Петербурге автоледи 1,5 км тащила пешехода на капоте Как рассказали очевидцы в группе «ВКонтакте» «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», девушка на иномарке 1,5 км тащила на капоте пешехода.

Наука В Египте у стен древнейшей пирамиды обнаружили десятки странных мумий Археологи из Польши обнаружили десятки таинственных мумий при раскопках захоронения, расположенного у подножия древнейшей пирамиды Египта.

Здоровье Программу диспансеризации расширят в Коми в рамках борьбы с онкологией В Коми усовершенствуют программу диспансеризации в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Футбол Форвардом донецкого «Олимпика» Дийе интересуются московские клубы Как стало известно «Чемпионату», нападающий донецкого «Олимпика» Матар Дийе, которым активно интересовалось киевское «Динамо», привлёк интерес московских клубов.

Происшествия Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения, особо отметил, что видеокамеры на дорогах должны устанавливаться для снижения аварийности и сохранения жизни людей, а не для того, чтобы собирать штрафы.