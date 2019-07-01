Энергетика

«Транснефть» полностью восстановила работу нефтепровода «Дружба»Говорит Москва вчера в 09:56

Дёмин напомнил, что восстановить работу и планировалось к 1 июля. В апреле в трубопроводную систему «Дружбы» попало загрязнённое хлоридами сырьё. Польша и Украина остановили приём нефти в 20-х числах апреля.
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«Транснефть» возобновила поставки нефти по «Дружбе» в полном объеме

"Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин. "Как и планировалось, с 1 июля поставки возобновлены в полном объеме, удовлетворяющем грузоотправителей", - ответил он на соответствующий вопрос.
РИА Новостивчера в 09:23

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«Транснефть» возобновила поставки нефти по «Дружбе» в полном объеме

РИА Новостивчера в 09:23

«Транснефть» заявила о полном возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

РБКвчера в 10:11

«Транснефть» заявила о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

Коммерсантъвчера в 10:10

«Транснефть» полностью восстановила работу нефтепровода «Дружба»

Говорит Москвавчера в 09:56

«Транснефть» полностью восстановила работу нефтепровода «Дружба»

Эхо Москвывчера в 10:32

Поставки нефти по «Дружбе» возобновлены в полном объеме

ФАНвчера в 09:55

«Транснефть» полностью восстановила работу «Дружбы»

ТАССвчера в 09:42
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