Экономика
«Транснефть» подорожала на 33,3 млрд рублей из-за «Дружбы»Ведомости вчера в 11:11
Стоимость привилегированных акций «Транснефти» на Московской бирже выросла во вторник на 1,8% (21,3 млрд руб.) после того, как менеджмент выступил с публичным заверением, что дивиденды нефтетранспортной компании составят 10 400 руб. на акцию, а инцидент с нефтепроводом «Дружба» не скажется на выплатах.
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«Транснефть» может выплатить дивиденды за 2018 г. в размере около 10,4 тыс. руб
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«Транснефть» оценила влияние инцидента с «Дружбой» на дивиденды компании
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