«Транснефть» ответила на слова Силуанова о «косяках» компанииГазета.Ru 06:54

"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин прокомментировал слова первого вице-премьера и министра финансов России Антона Силуанова о "косяках" компании. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, необходимо "вспомнить о взрыве автомобиля" около здания министерства финансов России.

«Транснефть» ответила на слова Силуанова о «косяках» компании

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