«Транснефть» прокомментировала слова Силуанова о «косяках» компанииRT на русском 06:15

"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».

Политика Госбюро расследований Украины изучает обстоятельства пропажи сервера СНБО Сотрудники Государственного бюро расследований Украины начали досудебное расследование пропажи из администрации президента серверов с секретной информацией и другой техники, которую использовали для работы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Футбол Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком» Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Политика Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.

Кино Кончаловский раскритиковал гендерное равенство на фестивалях Европы Режиссер Андрей Кончаловский раскритиковал «меморандум о гендерном равноправии», который подписали организаторы Каннского и Берлинского кинофестивалей.

Политика Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом Виделись Владимир Путин и Илий несколько раз, также президент созванивался со старцем.

Происшествия Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета Во Львове утром 29 мая неизвестные «активисты» выломали дверь городской ратуши, где проходило заседание львовского горсовета, и ворвались внутрь.

Авто Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf в рамках фестиваля Worthersee, проходящего в Австрии.

Политика Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.

Наука Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки Ученые взяли случайную выборку из 2468 диссертаций — 10% от всех, защищенных в России в 2006—2015 годах.

Происшествия Хлопок газа разрушил дом в Воронеже, есть пострадавшие Два человека пострадали в результате хлопка бытового газа в частном жилом доме в Воронеже утром 29 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Гаджеты Apple выпустила обновленный iPod touch Компания Apple после перерыва в четыре года представила обновленную версию мультимедийного проигрывателя iPod touch.

Происшествия Массовое ДТП в Петербурге попало на видео В результате ДТП пострадали водитель Renault, пассажирка Dodge и пассажирка Hyundai. Все они получили травмы средней степени тяжести.

Политика Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что последние события в Косове были спровоцированы теми, кто хочет превратить Балканы в санитарный кордон перед Россией.

Гаджеты Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.

Происшествия Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.

Общество Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.

Авто Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа Кроссовер Creta или, как называют его в некоторых странах, ix25 фотошпионы поймали на дорогах Южной Кореи.

Политика Причину падения рейтинга Путина назвал руководитель ВЦИОМ Основной причиной, по мнению руководителя Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, стал тот факт, что россияне не верят в то, что жизнь в стране может стать лучше.

Происшествия Рейс из Челябинска в Анталью задержали из-за поломки самолета Чартерный рейс WZ 4009 должен был вылететь в 2.20. Однако посадку на самолет A321 перенесли.

Происшествия В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.

ЖКХ Целый город остался без горячей воды из-за долгов перед «Газпромом» В Ленинградской области 75 тысяч жителей Всеволожска остались без горячей воды из-за долгов управляющих компаний перед «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Политика Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать вопросы интеграции Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились поручить кабинетам министров проработать вопросы развития и углубления интеграции до 21 июня.