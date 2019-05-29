Энергетика

«Транснефть» прокомментировала слова Силуанова о «косяках» компанииRT на русском 06:15

В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».
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с чего всё началось

В Минфине посчитали неправильным компенсировать «Транснефти» убытки на «Дружбе»

"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Интерфакс01:13

Подробнее о событии

В Транснефти назвали упрощенной оценкой ситуации слова Силуанова об ответственности за загрязнение нефтепровода

Эхо Москвы07:30

«Транснефть» ответила на слова Силуанова о «косяках» компании с «Дружбой»

Коммерсантъ07:09

В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании

Интерфакс06:23

«Транснефть» вспомнила про взрыв у Минфина после слов Силуанова о косяках

РБК06:13

«Транснефть» не будет просить правительство о снижении дивидендов из-за «Дружбы»

ТАСС05:50

В «Транснефти» ответили на слова Силуанова о «косяках» компании

РИА Новости06:24

В «Транснефти» ответили на слова Силуанова о «косяках»

Газета.Ru07:30
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Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Политика

Госбюро расследований Украины изучает обстоятельства пропажи сервера СНБО

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины начали досудебное расследование пропажи из администрации президента серверов с секретной информацией и другой техники, которую использовали для работы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
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Шоу-бизнес

Пластический хирург показал фото Дарьи Пынзарь до и после операции

Звезда «ДОМа-2» Дарья Пынзарь переживает период реабилитации после пластической операции.
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Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»

Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 05:08
Политика

Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Обновлено в 03:44
Кино

Кончаловский раскритиковал гендерное равенство на фестивалях Европы

Режиссер Андрей Кончаловский раскритиковал «меморандум о гендерном равноправии», который подписали организаторы Каннского и Берлинского кинофестивалей.
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Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

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Происшествия

Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета

Во Львове утром 29 мая неизвестные «активисты» выломали дверь городской ратуши, где проходило заседание львовского горсовета, и ворвались внутрь.
Обновлено в 06:23
Авто

Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов

Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf в рамках фестиваля Worthersee, проходящего в Австрии.
Обновлено в 06:26
Политика

Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Наука

Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки

Ученые взяли случайную выборку из 2468 диссертаций — 10% от всех, защищенных в России в 2006—2015 годах.
Обновлено 27 мая в 09:54
Происшествия

Хлопок газа разрушил дом в Воронеже, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате хлопка бытового газа в частном жилом доме в Воронеже утром 29 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Обновлено в 05:39
Гаджеты

Apple выпустила обновленный iPod touch

Компания Apple после перерыва в четыре года представила обновленную версию мультимедийного проигрывателя iPod touch.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Обновлено в 07:31
Происшествия

Массовое ДТП в Петербурге попало на видео

В результате ДТП пострадали водитель Renault, пассажирка Dodge и пассажирка Hyundai. Все они получили травмы средней степени тяжести.
Обновлено в 05:58
Политика

Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что последние события в Косове были спровоцированы теми, кто хочет превратить Балканы в санитарный кордон перед Россией.
Обновлено в 07:07
Гаджеты

Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro

Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

Росздравнадзор проверит центр Шумакова после гибели ребенка

Обновлено в 05:43
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий

Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

Фанаты «Арсенала» и «Челси» устроили драку в Баку

Обновлено в 06:01
Авто

Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа

Кроссовер Creta или, как называют его в некоторых странах, ix25 фотошпионы поймали на дорогах Южной Кореи.
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Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Политика

Причину падения рейтинга Путина назвал руководитель ВЦИОМ

Основной причиной, по мнению руководителя Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, стал тот факт, что россияне не верят в то, что жизнь в стране может стать лучше.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Рейс из Челябинска в Анталью задержали из-за поломки самолета

Чартерный рейс WZ 4009 должен был вылететь в 2.20. Однако посадку на самолет A321 перенесли.
Обновлено в 00:42
Происшествия

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов

В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
ЖКХ

Целый город остался без горячей воды из-за долгов перед «Газпромом»

В Ленинградской области 75 тысяч жителей Всеволожска остались без горячей воды из-за долгов управляющих компаний перед «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
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Политика

Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать вопросы интеграции

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились поручить кабинетам министров проработать вопросы развития и углубления интеграции до 21 июня.
Обновлено в 05:58
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Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
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