Энергетика
«Транснефть» прокомментировала слова Силуанова о «косяках» компанииRT на русском 06:15
В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».
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с чего всё началось
"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.Интерфакс01:13
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Обновлено вчера в 21:13
Общество
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Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
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Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать вопросы интеграции
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