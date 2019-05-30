Энергетика
«Транснефть» откачала из Белоруссии 197 тыс. тонн некондиционной нефтиТАСС 03:47
"Транснефть" по данным на 30 мая откачала реверсом из Белоруссии 197 тыс. тонн некондиционной нефти, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Политика
Вашингтон назвал экспортный газ США «молекулами американской свободы»
Представители Министерства энергетики Соединенных Штатов назвали природный газ США «молекулами американской свободы».
Обновлено в 04:03
Здоровье
Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Происшествия
Школьница в Чебоксарах умерла на ЕГЭ по математике
Скончавшаяся в чебоксарской школе № 38 во время сдачи ЕГЭ по математике ученица школы №27 страдала врожденным пороком сердца, сообщило Министерство здравоохранения Чувашии.
Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес
Собчак указала Бузовой на ее место в мире высокой моды
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о негативном отношении к Ольге Бузовой в мире высокой моды.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook
Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.
Обновлено в 17:51
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:28
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено в 17:30
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Китай раскритиковал российские С-400
Специалисты считают, что непомерная цена С-400 не совпадает с ее характеристиками и возможностями, поскольку система использует устаревшие технологии.
Обновлено вчера в 01:54
Спорт
Бер назвал извинения Друзя неискренними
В феврале Бер и Друзь обвинили друг друга в подкупе.
Обновлено в 11:29
Футбол
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»
Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Первыми в матче забили хозяева.
Обновлено в 13:54
Футбол
Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20
Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
Обновлено в 14:32
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Наука
Математики назвали возможную причину вымирания неандертальцев
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
О дочери Сергея Лазарева стало известно благодаря Филиппу Киркорову
Несколько дней назад в сети появилась новость о том, что у Сергея Лазарева еще восемь месяцев назад родилась дочь.
Обновлено в 06:12
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Судно с туристами затонуло в Будапеште
На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, об этом пишет Reuters. На борту были граждане Южной Кореи.
Обновлено в 06:30
Политика
Совфед поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД
Члены Совета Федерации поддержат внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:26
Космос
В Юте прошли первые огневые испытания ракеты OmegA
Специалисты корпорации Northrop Grumman провели в четверг на полигоне в штате Юта первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA.
Обновлено в 18:02