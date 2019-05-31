Энергетика

«Транснефть» откачала из Белоруссии 197 тыс. тонн некондиционной нефтиТАСС вчера в 03:47

"Транснефть" по данным на 30 мая откачала реверсом из Белоруссии 197 тыс. тонн некондиционной нефти, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
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«Транснефть» откачала из Белоруссии 197 тыс. т некондиционной нефти

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ТРАНСНЕФТЬ: БЕЛОРУССИЯ ОТКАЧАЛА ПО ДРУЖБЕ В НАПРАВЛЕНИИ РФ 163.000 ТОНН ЗАГРЯЗНЕННОЙ ХЛОРИДАМИ НЕФТИ -- РИА

Financial One29 мая в 04:11
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