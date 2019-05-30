Энергетика
«Транснефть» откачала из Белоруссии 197 тыс. тонн некондиционной нефтиТАСС 03:15
"Транснефть" по данным на 30 мая откачала реверсом из Белоруссии 197 тыс. тонн некондиционной нефти, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
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Политика
В Австрии критикуют агрессивное давление США на «Северный поток-2»
Райнер Зеле отметил, что строительство газопровода «Северный поток-2», который будет поставлять «голубое топливо» из России в центральную Европу, неоднократно подвергался нападкам со стороны США, поскольку Вашингтон хочет обеспечить рынки для собственного СПГ (сжиженного природного газа).
Обновлено в 03:37
Авто
Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale
Новинка же получила 4-литровый бензиновый турбомотор на 769 л.с. и три электродвигателя с суммарной мощностью 217 сил, в результате общая отдача гибридной силовой установки составляет 986 л.с. и 800 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
Названы возможные причины крушения Ми-8 на Украине
Начальник управления украинской военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака назвал основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 06:56
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Верховная рада Украины не поддержала отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра страны.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
Обновлено в 05:57
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Финансы
На доплаты к пенсиям россиян предлагают направить 4 млрд рублей
На доплаты к пенсиям россиянам предлагают дополнительно направить 4,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 01:48
Общество
Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Москве 30 мая
Обновлено в 06:25
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Обновлено в 03:04
Общество
Путин разрешил усыновлять детей людям с ВИЧ и гепатитом С
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять проживающих с ними детей по решению суда.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Авто
В России появилась новая спецверсия кроссовера Suzuki SX4 Tabi
В России стартуют продажи специальной серии кроссовера Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer.
Обновлено в 05:50
Происшествия
«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет
В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Правила организации платных парковок определили в Московской области
Законопроект, определяющий правила организации платных парковок на территории Подмосковья, приняли в трех чтениях депутаты Мособлдумы.
Обновлено в 06:34
Экономика
Силуанов дал прогноз по росту ВВП России
Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российской экономики в 2019 году сохраняется на уровне 1,3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Энергетика
«Газпром» обжаловал арест активов в Люксембурге
15 апреля 2019 года «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании ареста, а 24 мая обратился в апелляционный суд.
Обновлено в 05:23
Футбол
ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»
ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.
Обновлено в 04:56
Политика
Песков не знает о консультациях с Кремлем о правоприменении статьи об оскорблении власти
Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известно, проводятся ли какие-то консультации с Кремлем о том, как интерпретировать действия, которые квалифицируются по статье об оскорблении власти.
Обновлено в 06:19
Авто
Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Следующая генерация модели будет оснащена полноуправляемым шасси и систему полного привода, а также адаптивную подвеску Bentley Dynamic Ride.
Обновлено вчера в 09:54
Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
Обновлено в 06:29
Общество
Уральский бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд
В Омске бизнесмен из Екатеринбурга требует с жителей коттеджного поселка «Зеленая долина» ежемесячную плату за проезд по местным дорогам.
Обновлено в 05:53