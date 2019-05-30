«Транснефть» откачала из Белоруссии 197 тыс. тонн некондиционной нефтиТАСС 03:15

"Транснефть" по данным на 30 мая откачала реверсом из Белоруссии 197 тыс. тонн некондиционной нефти, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Политика Путин заявил о важности развития технологий искусственного интеллекта Президент России Владимир Путин отметил важность развития технологий искусственного интеллекта.

Футбол Роберто Карлос не сможет помочь «Анжи» "Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ.

Экономика Россияне тратят на погашение кредитов 44% дохода Россияне тратят 44% дохода на погашение кредитов, этим и продиктована необходимость ограничения долговой нагрузки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.

Музыка Составлен рейтинг лучших песен всех времён Портал 24/7 Wall Street составил список из ста лучших песен в истории человечества, основываясь на данных о продажах композиций, появлениях в хит-парадах и количестве каверов.

Политика Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.

Авто Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale Новинка же получила 4-литровый бензиновый турбомотор на 769 л.с. и три электродвигателя с суммарной мощностью 217 сил, в результате общая отдача гибридной силовой установки составляет 986 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

Футбол «Чайка» из села Песчанокопское получила лицензию для участия в ФНЛ Футбольный клуб "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области получила лицензию для участия в ФНЛ - втором дивизионе российского чемпионата.

Кино Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.

Политика В Кремле ждут от социологов объяснения падения рейтинга Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) относительно исторического падения показателя личного доверия Владимиру Путину.

Общество IKEA оформила гостиные в стиле «Симпсонов» и «Друзей» В ходе рекламной кампании для ОАЭ компания IKEA воссоздала знаменитые комнаты из «Симпсонов», «Очень странных дел» и «Друзей».

Политика Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).

Происшествия Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза В ближайшее время вода будет слита, и фонтан заработает в прежнем режиме.

Происшествия В ДТП со скорой на проспекте Большевиков пострадали два медика В аварии, которая произошла в четверг, 30 мая, в Невском районе Петербурга, пострадали две женщины.

Общество Владельцев арендного жилья обяжут получать идентификаторы Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду (на срок до 30 дней), могут обязать получать идентификаторы.

Космос Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе Марсоход Curiosity обнаружил самые крупные отложения марсианской глины, которые когда-либо удавалось найти.

Происшествия Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Происшествия В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.