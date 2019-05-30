Энергетика

«Транснефть» откачала из Беларуси 197 тысяч тонн некачественной нефтиМетагазета 04:09

Корпорация «Транснефть» по состоянию на 30 мая 2019 года уже откачала из Беларуси около 197 тысяч тонн некондиционной нефти. Об этом рассказал официальный представитель компании Игорь Демин.
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Белоруссия вернула России по «Дружбе» 197 тысяч тонн нефти

Московский Комсомолец07:18

«Транснефть» откачала почти 200 тыс. тонн загрязнённой нефти

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«Транснефть» откачала из Белоруссии 197 тыс. т некондиционной нефти

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«Транснефть» откачала из Белоруссии 197 тыс. т «грязной» нефти

РБК05:08

«Транснефть» откачала из Белоруссии 197 тыс. тонн некондиционной нефти

ТАСС03:15

Белоруссия вернула России по «Дружбе» 163 тысячи тонн «грязной» нефти

РИА Новостивчера в 04:08

ТРАНСНЕФТЬ: БЕЛОРУССИЯ ОТКАЧАЛА ПО ДРУЖБЕ В НАПРАВЛЕНИИ РФ 163.000 ТОНН ЗАГРЯЗНЕННОЙ ХЛОРИДАМИ НЕФТИ -- РИА

Financial Oneвчера в 04:11
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Происшествия

СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции

Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Авто

На аукционе продадут новый MG Metro 6R4 из 80-х

Фактически новый MG Metro 6R4 выставят на торгах Silverstone Classic, которые пройдут с 26 по 28 июля этого года в Великобритании.
Обновлено в 09:06
Политика

Путин заявил о важности развития технологий искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин отметил важность развития технологий искусственного интеллекта.
Обновлено в 07:45
Финансы

Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%

"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике

Ученица одиннадцатого класса школы №27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 19:10
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева отчаялась выйти замуж

Участница Comedy Woman 10 июля отметил 35-летие и этот юбилей навевает на неё грустные мысли, поскольку она всё ещё не вышла замуж и в этом году этого уже не произойдёт, уверена артистка.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Собчак заявила о неприязни дизайнеров к Бузовой

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что известные дизайнерские бренды не хотят, чтобы певица Ольга Бузова носила их вещи, передает ФАН.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Во Владивостоке в жилом доме сносят мансарду с людьми

Из Фрунзенского районного суда пришло постановление: жилую мансарду снести, поскольку ее признали самостроем.
Обновлено в 07:07
Общество

Тарасов возмутился мнением Соловьёва по храму в Екатеринбурге

Обновлено в 08:44
Общество

Уральский бизнесмен купил дороги и требует с омичей деньги за проезд

Обновлено в 07:20
Происшествия

Российский сотрудник миссии ООН покинул Косово

В результате несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, включая российского гражданина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 09:30
Финансы

Международные резервы России за неделю снизились на $1,9 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 24 мая 2019 года составили $492,2 млрд, что на $1,9 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:10
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Здоровье

Минздрав рассказал о снижении числа курильщиков до 5% к 2035 году

Замглавы Минздрава Олег Салагай рассказал РБК о том, что снижения числа курильщиков удастся добиться путем увеличения акциза на табачные изделия, которое будет проходить поэтапно, а также с помощью защиты государственной политики от «коммерческих и других корпоративных интересов».
Обновлено в 09:57
Происшествия

Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ

Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео

В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Политика

Канцлером Австрии впервые может стать женщина

Австрийским канцлером впервые может стать женщина, пишет Die Kronen Zeitung.
Обновлено в 08:45
Футбол

Конте потребовал от «Интера» продать Икарди

По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Обновлено в 08:31
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Аркадий Абрамович кардинально изменился внешне

Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России

Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве бывшей девушки

Обновлено в 07:52
Футбол

Роберто Карлос не сможет помочь «Анжи»

"Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Госдума ужесточила УК для пьяных водителей

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Политика

Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД

В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:15
Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама рассказал, с чем связано ощущение счастья.
Обновлено в 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
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