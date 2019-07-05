Энергетика
«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»Коммерсантъ 15:55
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Армия и оружие
Российские дипломаты в США возложили цветы к памятнику адмиралу Джонсу
Российские дипломаты возложили в пятницу цветы к памятнику адмиралу Джону Полу Джонсу в центре Вашингтона, который отдал несколько лет службе на российском флоте, передает корреспондент РИА Новости.
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Обновлено в 13:37
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Следующие генно-модифицированные дети родятся в России
Ребрикову уже удалось найти несколько обладающих ею супружеских пар, которые понимают стоящий перед ними выбор: или участие в эксперименте, или неизлечимая глухота любого рожденного ими ребенка.
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Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
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Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой
Суд арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности. Их подозревают в крупном разбое, совершенном организованной группой.
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Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод
Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
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Общество
Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам
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ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
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Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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Если же человеку не хватает баллов или стажа, то он останется без пенсии еще на пять лет.
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Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
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В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини
Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.
Обновлено в 15:30
Политика
Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским
После общения российский президент и Папа Римский обменялись подарками.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Задержание российских социологов в Ливии назвали провокацией
Как считает Малькевич, сам факт задержания российских граждан очень похож на намеренную провокацию.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек
Сотрудники правоохранительных органов задержали порядка десяти человек в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:12
Экономика
Кудрин назвал печальной новостью покупку «Татнефтью» заправок Neste
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает печальной новость о том, что финская компания Neste решила продать свой розничный бизнес в России компании «Татнефть».
Обновлено в 12:03
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено в 12:54
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Студент из Севастополя выиграл грант форума «Таврида»
Обновлено в 05:17
Музыка
Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Мадуро анонсировал новые военные учения в Венесуэле
Обновлено в 17:44