Энергетика

«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»Коммерсантъ 15:55

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
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