Энергетика

«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»Коммерсантъ 15:55

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
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Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили

Lenta.ru18:15

DW: по «Дружбе» снова идет грязная нефть

Газета.Ru18:33

Немецкий НПЗ приостановил прием нефти из «Дружбы»

Rambler News Service14:59

«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»

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СМИ: Немецкий НПЗ приостановил прием нефти по трубопроводу «Дружба»

Фонтанка.Ру11:05

Органические хлориды вновь нашли в нефтепроводе «Дружба»

News.ru10:59

«Транснефть»: Операторы «Дружбы» в Германии и Польше принимают нефть по плану

ПРАЙМ11:15
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Эксперт: «Работа по специальности сегодня устарела»

Несклонность россиян работать по специальности Ольга Васильева проиллюстрировала примером поступающих в педвузы, «лишь 70% которых получают диплом и лишь половина выпускников которых доходит непосредственно до школьного класса».
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Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
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США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
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BMW и Daimler будут вместе разрабатывать автопилоты

Автопроизводители BMW и Daimler объявили о начале сотрудничества в сфере автономного вождения.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

Тетя избитой семилетней девочки из Ингушетии не признала вины

Обновлено в 10:14
Происшествия

В Греции на острове Эвбея из-за пожара эвакуировали четыре посёлка

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Происшествия

Нашли сбежавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину

Обновлено в 08:28
Общество

Правительство подготовилось к созданию российского аналога «Википедии»

Минкомсвязи представило проект закона о правилах финансирования общенационального интерактивного энциклопедического портала — аналога «Википедии», который будет создан издательством «Большая Российская энциклопедия».
Обновлено в 19:38
Происшествия

В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров

Обновлено в 15:38
Происшествия

Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали

Полицейские задержали водителя перевернувшегося в Черном море прогулочного катера и передали его представителям Следственного комитета, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 17:19
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»

Зал, в котором должно было пройти мероприятие, оказался недоступен, а другое место найти не удалось.
Обновлено в 07:35
Политика

Путин наградил погибших подводников

Обновлено в 05:18
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
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В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

Обновлено в 18:12
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Задоров подписал новый контракт с «Колорадо»

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Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье

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Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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Футбол

Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Уганду

В Каире на стадионе «Каир Интернейшнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Уганда — Сенегал.
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Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
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Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
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Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонии

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Власти Москвы объяснили нашествие лис и енотов

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Творческие способности требуют выхода.
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Столетний британец раскрыл секрет долголетия, который придется по вкусу всем "Кулинария и позитивный настрой - определенно мой секрет долгой жизни".
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Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

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Матвиенко предложила запретить мобильники в школах до 1 сентября

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Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей

Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.
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Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
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