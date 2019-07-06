Энергетика
«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»Коммерсантъ 15:55
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
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Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Уганду
В Каире на стадионе «Каир Интернейшнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Уганда — Сенегал.
Обновлено в 16:53
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Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 06:18
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Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонии
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Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой решить вопрос о запрете для школьников пользоваться мобильными телефонами в учебных заведениях до 1 сентября.
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Анфиса Чехова пожаловалась, что врач из Кореи назвала ее жирной
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Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
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