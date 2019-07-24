Энергетика

«Транснефть» определила компенсацию за грязную нефтьВедомости 06:18

Совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций грузоотправителям (нефтяникам) за загрязнение трубопровода «Дружба», сообщила госкомпания . За баррель грязной нефти она заплатит до $15. Это предельный размер выплат, который компания намерена сделать, подчеркивается в заявлении.
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На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится
 в сообщении компании.
РБК05:21

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