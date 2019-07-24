Энергетика
«Транснефть» определила компенсацию за грязную нефтьВедомости 06:18
Совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций грузоотправителям (нефтяникам) за загрязнение трубопровода «Дружба», сообщила госкомпания . За баррель грязной нефти она заплатит до $15. Это предельный размер выплат, который компания намерена сделать, подчеркивается в заявлении.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
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