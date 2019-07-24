с чего всё началось

Совет директоров «Транснефти» согласовал максимальный размер и порядок осуществления выплат грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба». В пресс-релизе компании говорится, что компенсация будет выплачиваться из расчета $15 на баррель некондиционной нефти.

«Транснефть» выплатит за загрязнение нефти до $15 за баррель

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