Энергетика
«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»Капитал страны 13:46
Размер выплат оценивается в 15$ за баррель низкокачественной нефти, но при этом грузоотправители будут обязаны засвидетельствовать ущерб документально, чтобы получить денежную компенсацию.
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Предельный размер выплат по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти будет общим для всех грузоотправителей и составит до $15 за баррель некондиционной нефти, но «грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки», говорится в сообщении компании.Коммерсантъ07:32
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