с чего всё началось

«Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязнением трубопровода «Дружба». Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Шоу-бизнес Ольга Дроздова решилась на смену фамилии Несколько недель назад Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе появились в ЗАГСе.

Политика В Турции прокомментировали сообщения о смерти Эрдогана Турецкие власти опровергли слухи о том, что 65-летний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы скончался в воскресенье, 21 июля, от сердечного приступа.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Политика Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.

Происшествия К Дмитрию Гудкову пришли с обыском У политика Дмитрия Гудкова ведутся обыски. Об этом сообщил РБК помощник председателя Партии перемен Алексей Обухов.

Финансы «Мечел» предложил банкам-кредиторам отложить погашение долгов "Мечел" представил банкам-кредиторам обновленную финансовую модель и предложил перенести погашение основного долга на 2024-2026 годы с 2020-2024 годов.

Единоборства В США умер российский боксер Максим Дадашев Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Наука Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей Депутат Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поручились за Олега Медведева, известного как Шишканов или Шишкан, который арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Политика Украина задумала расширить санкции против России Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.

Общество МВД назвало численность митинга оппозиции в Петербурге В Санкт-Петербурге на площади Ленина прошел согласованный митинг оппозиции против нарушений на выборах.

Футбол В России зарегистрирован футбольный клуб «Газмяс» Футбольный клуб "Газмяс" появился среди профилей команд Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

Общество Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле» Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).

Политика Борис Джонсон назначен премьер-министром Великобритании Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании в среду, 24 июля.

Политика Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Происшествия СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Политика Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева Офис украинского лидера Владимира Зеленского выразил правительству страны свое намерение сместить мэра Киева Виталия Кличко, сообщил в своем фейсбуке шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар.

Политика В Сети высмеяли «императорский» профиль Макрона В Сети высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона, опубликовавшего свое фото в круге, которое напомнило пользователям профили древнеримских правителей на монетах.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Политика МИД России прокомментировал блокировку Baltnews.lv в Латвии Экс-руководитель литовской версии сайта Baltnews.lv Анатолий Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал блокировку ресурса в Латвии.

Спорт Ласицкене выиграла чемпионат России Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала победительницей чемпионата России в Чебоксарах.

Экономика ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.