с чего всё началось

«Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязнением трубопровода «Дружба». Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.

Политика Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер после боя Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.

Космос Time повторил обложку журнала с покорителями Луны без России Обложка журнала повторяет номер от 1968 года, где были изображены советский космонавт и американский астронавт.

Политика В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.

Происшествия Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».

Шоу-бизнес Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.

Экономика Минтруд увеличил прожиточный минимум Минтруд утвердил прожиточный минимум за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 рубля.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Общество Храм Sagrada Familia получил разрешение на строительство Мэрия Барселоны выдала в среду разрешение на строительство храма Святого Семейства (Sagrada Familia).

Политика Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами «Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа «Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.

Армия и оружие Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.

Гаджеты Новая камера наблюдения распознает автомобильный номер с 1000 метров Как утверждает производитель, модель SX800 обладает 40-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 20–800 мм, что позволяет ей считать номер с автомобильного знака за тысячу метров.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Политика Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.

Происшествия В Дагестане опрокинулся грузовик с военными "Произошло ДТП, опрокинулся "Урал" с военными на федеральной автодороге "Кавказ" около населенного пункта Калиновка.

Политика Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.

Общество В России запретят электронную почту без идентификации Российские сенаторы внесли в Государственную думу еще один законопроект, суть которого состоит в следующем: в России будет запрещено пользоваться электронной почтой, если не будет пройден процесс идентификации.

Политика В Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах В среду, 24 июля, в Санкт-Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах. Акция протеста согласована с местными властями.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс В команде президента Украины Владимира Зеленского отвергли возможность размена Крыма на Донбасс.