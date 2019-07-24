с чего всё началось

«Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязнением трубопровода «Дружба». Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.

Политика В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".

Политика Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами «Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.

Общество В работе Instagram и Facebook произошел сбой В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошли сбои, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Энергетика Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин В среду, 24 июля, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на сдерживание цен на топливо.

Космос «Я сидел на ферме и рисовал презентацию»: как профессор Гарварда помогает Мильнеру искать внеземной разум Как ученые ищут жизнь во Вселенной Задолго до этого знакомства, в 2007 году, Лёб написал статью о том, что с помощью радиотелескопов можно "подслушать" сигналы инопланетных цивилизаций, находящихся на расстоянии до 10 световых лет от Земли, указывает Wired.

Экономика Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за первый квартал "Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения – 11653 рубля, пенсионеров – 8894 рубля, детей – 10585 рублей", – говорится в документе.

Политика МИД России прокомментировал блокировку Baltnews.lv в Латвии Экс-руководитель литовской версии сайта Baltnews.lv Анатолий Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал блокировку ресурса в Латвии.

Происшествия Фигуранты списка «Пилы» обратились в СК после убийства Григорьевой Фигуранты списка интернет-ресурса «Пила» обратились в Следственный комитет и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.

Политика СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17 Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен заявил, что СБУ отредактировала записи переговоров, которые были представлены как доказательства по делу о крушении MH17 в Донбассе.

Общество Россияне смогут пользоваться электронной почтой после идентификации В скором времени в стране смогут пользоваться электронной почтой только идентифицированные пользователи.

Шоу-бизнес Дочь Глаголевой поделилась снимком повзрослевших внуков актрисы Балерина и актриса Большого театра Анна Нахапетова в Instagram опубликовала снимок, на котором можно увидеть внуков ее матери — популярной актрисы Веры Глаголевой.

Футбол Кангва не поможет «Арсеналу» в матче с «Нефтчи» Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в преддверии первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Нефтчи» рассказал о состоянии своей команды.

Экономика Агаларов отказался от строительства космодрома Восточный Компания Crocus Group, принадлежащая Арасу Агаларову, не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный, если стоимость проекта не будет увеличена.

Общество Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.

Политика Россиянам разрешили отдыхать на Мальдивах три месяца без виз Отныне россияне смогут летать в островное государство на срок до 90 дней без оформления визы — достаточно иметь при себе общегражданский заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Космос Dragon привезет на МКС инструменты первого космонавта ОАЭ Частный космический корабль Dragon от компании SpaceX доставит на МКС вещи первого космонавта ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Общество В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

ЖКХ Крыши двух тысяч домов реконструируют к зиме для борьбы с сосульками К началу следующей зимы крыши двух тысяч домов будут оборудованы с помощью технологии, помогающей минимизировать количество наледей и сосулек - для того, чтобы не повторилась печально знаменитая зима 2018-2019 годов.

Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов признал вину в хищениях Бывший министр финансов Подмосковья Александр Кузнецов признал вину по всем предъявленным ему обвинениям.

Происшествия В лагере Тверской области массово отравились дети В Тверской области следователи выясняют обстоятельства отравления детей в детском загородном лагере.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Политика Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.

Политика Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.