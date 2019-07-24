с чего всё началось

«Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязнением трубопровода «Дружба». Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.

Экономика Минтруд увеличил прожиточный минимум Минтруд утвердил прожиточный минимум за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 рубля.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Происшествия Власти Хабаровского края закроют лагерь «Холдоми» после гибели детей Детский палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае власти Солнечного района постановили закрыть, заявила 24 июля региональный министр образования Алла Кузнецова на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Политика Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает использовать на охоте лук и стрелы.

Транспорт Госдума приняла закон о платных дорогах на Крайнем Севере Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности», которые позволят строить платные трассы для грузовиков в регионах Крайнего Севера.

Политика Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибыл с официальным визитом на Кубу, которая станет первым пунктом поездки главы дипломатического ведомства по странам Латинской Америки.

Единоборства Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя Боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Футбол Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛ Нападающий Антон Заболотный забил гол в матче за «Зенит-2».

Политика МИД возмутился блокировкой сайта в Латвии В ведомстве считают, что блокировка Baltnews.lv, принадлежащего МИА «Россия сегодня», — часть этой кампании по зачистке.

Политика В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Игры Control от Remedy ушёл на золото Микаэль Касуринен На прохождение новинки уйдёт от 15 до 20 часов, если идти по основной сюжетной линии и лишь изредка отвлекаться на дополнительные поручения.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Происшествия В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.

Политика Путин призвал первых лиц регионов не уклоняться от ответственности при ЧП Первые лица регионов не должны уклоняться от ответственности при возникновении ЧП, заявил президент России Владимир Путин.

Космос «ЦСКБ-Прогресс» отмечает юбилей ЦСКБ было образовано в Куйбышеве (Самаре) для конструкторского сопровождения серийного производства ракет Р-7 как отдел № 25 ОКБ-1 С.П. Королёва, через год преобразованный в филиал № 3 ОКБ-1, с 1974 года – это ЦСКБ.

Культура Стал известен лонг-лист Букеровской премии Длинный список соискателей Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, обнародован в среду в Лондоне.

Кино Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда» Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.

Политика Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс В команде президента Украины Владимира Зеленского отвергли возможность размена Крыма на Донбасс.

Политика Борис Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании Британский евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.

Политика Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.

Происшествия Блогер умер в прямом эфире во время поедания гекконов и многоножек Китайский видеоблогер Сан умер во время прямой трансляции, когда он запивал алкоголем живых гекконов и поедал ядовитых многоножек.

Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего бойца ГРУ В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили 24 июля в республиканской Генпрокуратуре.