Энергетика

«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»BFM.ru 05:41

«Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязнением трубопровода «Дружба». Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
Читать в источнике
Обсудить1
с чего всё началось
На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится
 в сообщении компании.
РБК05:21

Подробнее о событии

«Дружба» «Дружбой», а денежки... Грязная нефть пойдет по 15 долларов за баррель

Вести.Ru05:32

Хлорной нефти назначили компенсации

Коммерсантъ07:32

«Транснефть» определила компенсацию за грязную нефть

Ведомости06:18

«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»

РБК05:43

Компенсации «Транснефти» пострадавшим из-за форс-мажора с «Дружбой» не превысят $15 за баррель

Интерфакс07:17

«Транснефть» утвердила максимальный размер компенсаций за «грязную» нефть

ТАСС05:20

«Транснефть» выплатит компаниям из-за ЧП в «Дружбе» до $15 за баррель

ПРАЙМ05:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:41, Вашингтон
Политика

В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Экономика

Boeing приготовился к миллиардным компенсациям за 737 MAX

Уже понятно, что корпорация выделила более 5 млрд долларов только на компенсацию тем компаниям, которые купили новенькие 737 MAX и вынуждены были практически сразу после приобретения посадить самолеты на землю.
Обновлено 21 июля в 16:08
Наука

Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий

Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.
Обновлено в 06:43
Экономика

Госдума повысила НДС на пальмовое масло

Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Политика

Силовики не поняли, зачем Порошенко явился на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел к силовикам на допрос после приглашения, однако цель его визита в Государственное Бюро расследований объяснить не смогли, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 09:33
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Политика

Слухи о смерти Эрдогана опровергли

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.
Обновлено в 08:55
Политика

Вакарчук выступил перед российскими олигархами

Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Москве задержан Алексей Навальный

По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:30
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Единоборства

Боксер Артем Игнатьев скончался в возрасте 36 лет

Обновлено в 07:30
Происшествия

Плюющийся камнями фонтан появился у «Приморской» после прорыва трубы

Мощный фонтан воды пробил асфальт после прорыва трубы у станции метро «Приморская». Струя взметнулась в небо на высоту нескольких этажей.
Обновлено в 08:37
Футбол

Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился своего лучшего бомбардира

Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.
Обновлено в 09:05
Политика

Новым премьер-министром Британии назначат Бориса Джонсона

Действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила победителя с победой на своей странице в фейсбуке: "Поздравляю Бориса Джонсона с избранием лидером консерваторов, теперь нам нужно работать вместе над тем, чтобы реализовать Brexit, который подойдет всей Великобритании", — написала она.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову

Известная телеведущая и модель Виктория Лопырёва поделилась, почему у неё не сложились отношения с певцом Николаев Басковым.
Обновлено в 06:50
Наука

Самый жестокий научный метод и стоит ли его использовать

Ученые просто не нашли эффективный способ сказать наверняка, находится ли данная конкретная мышь в депрессии.
Обновлено в 06:14
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Футбол

РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»

Обновлено вчера в 14:06
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Экономика

Агаларов отказался строить космодром Восточный

Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте.
Обновлено в 09:29
Общество

Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии

Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено вчера в 00:55
Армия и оружие

В Донбассе журналисты Народной милиции ДНР попали под обстрел ВСУ

Журналисты пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Докучаевска, заявил 24 июля глава ведомства Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:11
Космос

Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России

Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Авто

BMW начала тесты 2-Series Gran Coupe

Компания BMW показала новое 4-дверное купе 2-Series Gran Coupe — автомобиль, проходящий предсерийные испытания, представлен в камуфляже.
Обновлено в 05:31
Политика

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Авто

Audi представила новый кроссовер Q3 Sportback

Компания Audi рассекретила новый компактный кроссовер под названием Q3 Sportback.
Обновлено в 03:54
Общество

Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем

Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное