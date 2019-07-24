с чего всё началось

«Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязнением трубопровода «Дружба». Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.

Политика В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Экономика Boeing приготовился к миллиардным компенсациям за 737 MAX Уже понятно, что корпорация выделила более 5 млрд долларов только на компенсацию тем компаниям, которые купили новенькие 737 MAX и вынуждены были практически сразу после приобретения посадить самолеты на землю.

Наука Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.

Экономика Госдума повысила НДС на пальмовое масло Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.

Политика Силовики не поняли, зачем Порошенко явился на допрос Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел к силовикам на допрос после приглашения, однако цель его визита в Государственное Бюро расследований объяснить не смогли, сообщают местные СМИ.

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Политика Слухи о смерти Эрдогана опровергли Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.

Политика Вакарчук выступил перед российскими олигархами Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.

Происшествия В Москве задержан Алексей Навальный По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Происшествия Плюющийся камнями фонтан появился у «Приморской» после прорыва трубы Мощный фонтан воды пробил асфальт после прорыва трубы у станции метро «Приморская». Струя взметнулась в небо на высоту нескольких этажей.

Футбол Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился своего лучшего бомбардира Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.

Политика Новым премьер-министром Британии назначат Бориса Джонсона Действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила победителя с победой на своей странице в фейсбуке: "Поздравляю Бориса Джонсона с избранием лидером консерваторов, теперь нам нужно работать вместе над тем, чтобы реализовать Brexit, который подойдет всей Великобритании", — написала она.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову Известная телеведущая и модель Виктория Лопырёва поделилась, почему у неё не сложились отношения с певцом Николаев Басковым.

Наука Самый жестокий научный метод и стоит ли его использовать Ученые просто не нашли эффективный способ сказать наверняка, находится ли данная конкретная мышь в депрессии.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Экономика Агаларов отказался строить космодром Восточный Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте.

Армия и оружие В Донбассе журналисты Народной милиции ДНР попали под обстрел ВСУ Журналисты пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Докучаевска, заявил 24 июля глава ведомства Даниил Безсонов.

Космос Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.

Авто BMW начала тесты 2-Series Gran Coupe Компания BMW показала новое 4-дверное купе 2-Series Gran Coupe — автомобиль, проходящий предсерийные испытания, представлен в камуфляже.

Политика Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.