Энергетика
«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»BFM.ru вчера в 05:41
«Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязнением трубопровода «Дружба». Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
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Предельный размер выплат по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти будет общим для всех грузоотправителей и составит до $15 за баррель некондиционной нефти, но «грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки», говорится в сообщении компании.Коммерсантъвчера в 07:32
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«Дружба» «Дружбой», а денежки... Грязная нефть пойдет по 15 долларов за баррель
Вести.Ruвчера в 05:32
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«Не более $15 долларов за баррель»: в Транснефти определились с суммой компенсации для Беларуси
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