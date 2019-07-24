Энергетика

«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»BFM.ru вчера в 05:41

«Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязнением трубопровода «Дружба». Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Предельный размер выплат по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти будет общим для всех грузоотправителей и составит до $15 за баррель некондиционной нефти, но «грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки», говорится
 в сообщении компании.
Коммерсантъвчера в 07:32

Подробнее о событии

«Транснефть» на время остановила прием нефти от «дочки» «Роснефти»

РБК04:50

Белнефтехим: Транснефть не может в одностороннем порядке определять размер компенсации -- БелТА

Financial Oneвчера в 10:13

Эксперт прогнозирует шквал исков в связи с компенсациями за «грязную» нефть

Газета.Ruвчера в 13:53

Минск счел односторонним решение «Транснефти» о компенсации за грязную нефть

Ведомостивчера в 11:20

«Белнефтехим» назвал односторонним решение «Транснефти» о компенсациях за грязную нефть

Интерфаксвчера в 10:29

«Транснефть» утвердила максимальный размер компенсаций за «грязную» нефть

ТАССвчера в 05:20

«Транснефть»: компенсации за грязную нефть несут риск сокращения дивидендов на 13,4%

ПРАЙМ04:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон

«Не более $15 долларов за баррель»: в «Транснефти» определились с суммой компенсации для Беларуси

КП - Беларусьвчера в 11:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
Политика

Путин дал новые поручения в связи с наводнением в Иркутской области

Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить до 1 августа формирование списков пострадавших от наводнения в Иркутской области и до 10 августа обеспечить выплаты в полном объеме.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Спасавшего детей при пожаре в «Холдоми» мальчика посмертно наградят

Власти Хабаровского края намерены посмертно наградить мальчика, который спасал детей при пожаре в "Холдоми".
Обновлено в 04:53
Общество

В Великом Новгороде найдены домонгольские каменные саркофаги

Почти в каждом саркофаге нашли останки людей: и мужчин, и женщин, и детей.
Обновлено в 05:45
Кино

Скончался легендарный Рутгер Хауэр

Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.
Обновлено вчера в 13:17
Здоровье

Боли в животе могут свидетельствовать об образовании миомы матки

Врачи уверяют, что частые боли в животе могут свидетельствовать об образовании миомы матки.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Обезвоженные российские моряки задержатся в КНДР

Власти Пхеньяна рассматривают вариант, при котором российские моряки, задержанные на судне "Сянхайлинь-8" отправятся на родину вскоре после выяснений подробностей инцидента, ведь отношения между двумя странами хорошие.
Обновлено вчера в 06:39
Политика

Матвиенко раскритиковала выборы в Верховную раду

Выборы в Верховную раду Украины не соответствовали международным демократическим нормам.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Соболь сообщила о вызове на допрос

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено вчера в 18:46
Спорт

Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

МВД показало видео задержания криминального авторитета Олега Черного

Сотрудники МВД задержали лидера организованной преступной группировки 49-летнего Олега Чернова, известного по прозвищу Черный.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Наука

В одном яблоке обнаружено сто миллионов бактерий, которые не смываются

Ученые сделали вывод, что крупное яблоко может содержать около ста миллионов бактерий.
Обновлено вчера в 14:10
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29

"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Общество

Увеличен предельный возраст службы для полицейских

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
Обновлено в 04:30
Единоборства

Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина

Обновлено в 03:37
Общество

ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу

Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

В МЧС опровергли информацию о пожаре в лесном массиве на западе Москвы

Информация о возгорании лесного массива на западе столицы не соответствует действительности, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Обновлено в 03:38
Общество

В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Политика

Молдавия готовится закупать реверсный газ у Украины вместо российского

Премьер-министр Молдавии Майя Санду рассказала об экономических проблемах, которые ждут страну в случае, если Россия не продлит контракт на транзит газа по территории Украины до конца года.
Обновлено в 05:35
Футбол

«РБ Лейпциг» купил Лукмана у «Эвертона» за € 25 млн

Ранее сообщалось, что трансфер Лукмана обойдётся «РБ Лейпциг» примерно в € 25 млн.
Обновлено в 05:47
Экономика

Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%

Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Экономика

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Экономика

Чистая прибыль Ford в I полугодии сократилась в 2,2 раза

Чистая прибыль за второй квартал составила 148 миллионов долларов, что более чем в семь раз меньше уровня предыдущего года, когда прибыль составляла 1,066 миллиарда долларов.
Обновлено в 03:01
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Обновлено вчера в 21:29
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное