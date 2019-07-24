с чего всё началось

«Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязнением трубопровода «Дружба». Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.

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Происшествия Спасавшего детей при пожаре в «Холдоми» мальчика посмертно наградят Власти Хабаровского края намерены посмертно наградить мальчика, который спасал детей при пожаре в "Холдоми".

Общество В Великом Новгороде найдены домонгольские каменные саркофаги Почти в каждом саркофаге нашли останки людей: и мужчин, и женщин, и детей.

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Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Происшествия Обезвоженные российские моряки задержатся в КНДР Власти Пхеньяна рассматривают вариант, при котором российские моряки, задержанные на судне "Сянхайлинь-8" отправятся на родину вскоре после выяснений подробностей инцидента, ведь отношения между двумя странами хорошие.

Политика Матвиенко раскритиковала выборы в Верховную раду Выборы в Верховную раду Украины не соответствовали международным демократическим нормам.

Происшествия Соболь сообщила о вызове на допрос Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

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Политика Молдавия готовится закупать реверсный газ у Украины вместо российского Премьер-министр Молдавии Майя Санду рассказала об экономических проблемах, которые ждут страну в случае, если Россия не продлит контракт на транзит газа по территории Украины до конца года.

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