с чего всё началось

«Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязнением трубопровода «Дружба». Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Кино Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети В сети появился трейлер к российской версии сериала «Чернобыль».

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

Происшествия Гудкова вызвали в московский СК Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.

Политика Facebook оштрафовали на пять млрд долларов Федеральная комиссия по торговле США приняла решение наложить на Facebook штраф в сумме пять миллиардов долларов.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Происшествия Трап врезался в самолет в московском аэропорту Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.

Происшествия Француз попытался пересечь Ла-Манш на летающей доске Француз представил летающую доску во время парада в Париже и попытался пересечь на ней пролив Ла-Манш.

Политика Опрос: большинство россиян одобряют деятельность Путина Отмечается, что 34% респондентов положительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы кабмина 64% участников опроса.

Происшествия Обезвоженные российские моряки задержатся в КНДР Власти Пхеньяна рассматривают вариант, при котором российские моряки, задержанные на судне "Сянхайлинь-8" отправятся на родину вскоре после выяснений подробностей инцидента, ведь отношения между двумя странами хорошие.

Политика Украина намерена расширить санкции против России Украинский кабмин намерен в скором времени вынести на рассмотрение украинского Совета национальной безопасности и обороны проект санкций против России, сообщает 24 июля ТАСС.

Происшествия В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июля В ночь на 25 июля несколько улиц в Сочи подтопило после ливней, сошел сель, снесло девять деревьев, в результате разгула стихии пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group.

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Общество В Петербурге провели генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ В Санкт-Петербурге и Кронштадте провели генеральную репетицию парада в честь Дня Военно-морского флота.

Политика СБУ обвинили в искажении записи переговоров по делу MH17 СБУ исказила аудиозаписи переговоров, представленные в качестве доказательства по делу о катастрофе MH17.

Общество Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.

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