Политика

«Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу»Newvz.ru 06:01

Состояние нефтепровода «Дружба», проходящего через белорусскую территорию, остается в рабочем виде, о чем заявил Игорь Демин, советник главы компании «Транснефть». Ранее власти Белоруссии пригрозили временной приостановкой транзита российского топлива.
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Николай Токарев
Поэтому я хочу ответственно заявить, что наши белорусские коллеги имеют полную достоверную картину о техническом состоянии трубопроводов, проходящих по территории республики. И также ответственно заявляю, что они находятся в удовлетворительном состоянии.
— Николай Токарев, российский предпринимательREGNUM 10:58

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