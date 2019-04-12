Политика
«Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу»Newvz.ru 06:01
Состояние нефтепровода «Дружба», проходящего через белорусскую территорию, остается в рабочем виде, о чем заявил Игорь Демин, советник главы компании «Транснефть». Ранее власти Белоруссии пригрозили временной приостановкой транзита российского топлива.
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Поэтому я хочу ответственно заявить, что наши белорусские коллеги имеют полную достоверную картину о техническом состоянии трубопроводов, проходящих по территории республики. И также ответственно заявляю, что они находятся в удовлетворительном состоянии.
— Николай Токарев, российский предпринимательREGNUM 10:58
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