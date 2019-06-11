Энергетика
«Транснефть» назвала сроки полного восстановления работы «Дружбы»Rambler News Service 08:10
Работа нефтепровода «Дружба» будет полностью восстановлена в течение 2-3 месяцев, заявил в ходе телефонной конференции компании вице-президент «Транснефти» Рашид Шарипов. «Ожидаем вернуться к нормальному режиму работы "Дружбы" в течение 2-3 месяцев», — отметил он.
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В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
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Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
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Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви
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