Энергетика
«Транснефть» назвала сроки полного восстановления работы «Дружбы»Rambler News Service 08:10
Работа нефтепровода «Дружба» будет полностью восстановлена в течение 2-3 месяцев, заявил в ходе телефонной конференции компании вице-президент «Транснефти» Рашид Шарипов. «Ожидаем вернуться к нормальному режиму работы "Дружбы" в течение 2-3 месяцев», — отметил он.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:15, Ашберн
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Экономика
Сбербанк запустил сервис перечисления сборов для неимущих мусульман
Сбербанк запустил платформу PayZakat, которая позволит перечислять и распределять обязательные (закят) и добровольные сборы (садага) в пользу неимущих и нуждающихся мусульман.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии
Обновлено в 07:43
Кино
Финалистка шоу «Голос» Ян Гэ представила в Сочи свой фильм
Режиссер китайского происхождения, актриса и финалистка шоу "Голос" Ян Гэ показала свой новый фильм в основном конкурсе открытого российского кинофестиваля "Кинотавра", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Президент Молдавии Додон отменил декрет о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон отменил решение о роспуске парламента, принятое "альтернативным главой" республики, членом Демпартии Павлом Филипом.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Космос
Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Финансы
Индексы МосБиржи и РТС снизились из-за отсечки дивидендов Сбербанка
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен большинства blue chips после ралли накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,8-1% из-за отсечки дивидендов в акциях Сбербанка с учетом расчетов "Т+2", хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.
Обновлено в 03:34
Политика
Власти Чечни заявили, что не отдадут ни пяди своей земли
Обновлено в 04:44
Наука
Российский ученый планирует создать детей с отредактированным геномом
Ребриков планирует отключить ген CCR5, что делает детей неуязвимыми к ВИЧ.
Обновлено в 07:38
Экономика
Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 05:52
Политика
«Невские новости» уволили сотрудника за поддержку Голунова
Информационное агентство "Невские новости" в Петербурге прекратило сотрудничество с редактором ленты новостей Олегом Дилимбетовым после его высказывания в поддержку задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил на сайте агентства главред Тимофей Шабаршин.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Риксен заявил, что не будет делать эвтаназию
Экс-футболист петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с неизлечимым заболеванием, опроверг слухи о том, что собирается делать эвтаназию.
Обновлено в 06:19
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Голунова 14 июня
Обновлено в 08:33
Общество
Россельхознадзор осудил идею не уничтожать санкционные продукты
Как заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" представитель ведомства Юлия Мелано, это предложение настолько не проработано, что кажется странным выдвижение идеи широкой общественности.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова
Обновлено в 08:35
Технологии
Стала известна дата начала продаж токена Telegram
Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:08
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Футбол
«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи
Обновлено в 08:27
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»
Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Хоккей
Игрок «Сент-Луиса»: нам сильно не хватает Барбашева
Канадский защитник "Сент-Луис Блюз" Колтон Парэйко прокомментировал возвращение российского нападающего Ивана Барбашева в состав "блюзменов" после дисквалификации, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:01