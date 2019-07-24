с чего всё началось

Совет директоров «Транснефти» согласовал максимальный размер и порядок осуществления выплат грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба». В пресс-релизе компании говорится, что компенсация будет выплачиваться из расчета $15 на баррель некондиционной нефти.

«Транснефть» выплатит за загрязнение нефти до $15 за баррель

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group.

Политика В Крыму призвали Киев не играться с санкциями В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму.

Общество В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.

Происшествия В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29 "По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.

Наука Ученые назвали смертельно опасный популярный продукт Уточняется, что 1974 года специалисты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который содержится в тысячи различных продуктов, включая диетические безалкогольные напитки.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Происшествия Гудкова вызвали в московский СК 24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.

Кино Умер голландский актер Рутгер Хауэр Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Общество «Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).

Общество Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.

Происшествия На западе Москвы возник лесной пожар На площади около 400 кв. м на западе Москвы загорелся лес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Футбол Защитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените» Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Происшествия КНДР задержала российское судно с моряками Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.

Происшествия Домогавшегося 13-летней девочки тренера в США простили По словам 13-летней спортсменки, тренер плавательного клуба в Стоктоне, Калифорния по имени Сунити Фудзисима домогался ее.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.