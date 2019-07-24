Энергетика
«Транснефть» выплатит за загрязнение нефти до $15 за баррельКоммерсантъ вчера в 05:31
Совет директоров «Транснефти» согласовал максимальный размер и порядок осуществления выплат грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба». В пресс-релизе компании говорится, что компенсация будет выплачиваться из расчета $15 на баррель некондиционной нефти.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Предельный размер выплат по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти будет общим для всех грузоотправителей и составит до $15 за баррель некондиционной нефти, но «грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки», говорится в сообщении компании.Коммерсантъвчера в 07:32
Подробнее о событии
Показать все источники
«Белнефтехим» назвал односторонним решение «Транснефти» о компенсациях за грязную нефть
Интерфаксвчера в 10:29
Белнефтехим: Транснефть не может в одностороннем порядке определять размер компенсации -- БелТА
Financial Oneвчера в 10:13
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Показать все источники
«Не более $15 долларов за баррель»: в «Транснефти» определились с суммой компенсации для Беларуси
КП - Беларусьвчера в 11:27
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта
О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group.
Обновлено в 02:03
Политика
В Крыму призвали Киев не играться с санкциями
В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму.
Обновлено в 01:14
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Авто
УАЗ «Пикап» в России стал лидером сегмента в июне
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Наука
Ученые назвали смертельно опасный популярный продукт
Уточняется, что 1974 года специалисты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который содержится в тысячи различных продуктов, включая диетические безалкогольные напитки.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.
Обновлено в 04:19
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Обновлено в 02:56
Общество
«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе
Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).
Обновлено в 03:08
Общество
Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву
Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.
Обновлено в 03:01
Происшествия
На западе Москвы возник лесной пожар
На площади около 400 кв. м на западе Москвы загорелся лес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
Обновлено в 03:35
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Футбол
Защитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените»
Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:20
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
КНДР задержала российское судно с моряками
Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия
Домогавшегося 13-летней девочки тренера в США простили
По словам 13-летней спортсменки, тренер плавательного клуба в Стоктоне, Калифорния по имени Сунити Фудзисима домогался ее.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
Обновлено в 03:25
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
В МЧС рассказали о правилах поведения грибников в лесу
Управление МЧС России по Московской области из-за выросшего числа заблудившихся в лесу опубликовало правила поведения грибников в лесу.
Обновлено 22 июля в 08:43