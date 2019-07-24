Энергетика

«Транснефть» выплатит за загрязнение нефти до $15 за баррельКоммерсантъ вчера в 05:31

Совет директоров «Транснефти» согласовал максимальный размер и порядок осуществления выплат грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба». В пресс-релизе компании говорится, что компенсация будет выплачиваться из расчета $15 на баррель некондиционной нефти.
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Предельный размер выплат по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти будет общим для всех грузоотправителей и составит до $15 за баррель некондиционной нефти, но «грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки», говорится
 в сообщении компании.
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