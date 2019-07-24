Энергетика
«Транснефть» назвала компенсацию за грязную нефтьПраво.ру вчера в 03:38
Монополия готова заплатить до $15 за каждый баррель грязной нефти, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление «Транснефти». По ее оценке, было испорчено около 3 млн т сырья, то есть речь идет о $330 млн. Чтобы получить эти деньги, нефтяники «должны документально подтвердить понесенные убытки».
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с чего всё началось
Предельный размер выплат по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти будет общим для всех грузоотправителей и составит до $15 за баррель некондиционной нефти, но «грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки», говорится в сообщении компании.Коммерсантъ24 июля в 07:32
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Минск счел односторонним решение «Транснефти» о компенсации за грязную нефть
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Financial One24 июля в 10:13
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«Не более $15 долларов за баррель»: в «Транснефти» определились с суммой компенсации для Беларуси
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