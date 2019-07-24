с чего всё началось

Монополия готова заплатить до $15 за каждый баррель грязной нефти, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление «Транснефти». По ее оценке, было испорчено около 3 млн т сырья, то есть речь идет о $330 млн. Чтобы получить эти деньги, нефтяники «должны документально подтвердить понесенные убытки».

Политика Моряков с задержанного СБУ российского танкера освободили Моряков с танкера «Nika Spirit» («Neyma»), задержанного в порту Измаил под Одессой, освободили, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.

Экономика СМИ узнали список арестованного имущества Минца «Открытые медиа» обнародовали список имущества семьи российского бизнесмена Бориса Минца, которое было арестовано лондонским Высоким судом по иску банка «Траст».

Политика Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.

Политика Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.

Общество В Германии снова побит температурный рекорд В пятницу, 26 июля, недалеко от немецкого города Линген в федеральной земле Нижняя Саксония температура воздуха поднялась до 42,6 C, таким образом был побит предыдущий температурный рекорд Германии, который был зафиксирован накануне, 25 июля, в городе Гайленкирхене, когда столбик термометра показывал 40,5 C. Об этом сообщила Метеорологическая служба ФРГ в Twitter.

Политика Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.

Футбол Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,25% годовых.

Спорт ОКР получил официальное приглашение от МОК на Олимпиаду в Токио Российская команда выступит в Токио под национальным флагом. 💥💥💥 ОКР получил официальное приглашение на Игры-2020 в Токио ➡️ https://t.co/aGcYtxhJSa#Токио2020 #ОИ2020 pic.twitter.com/6GnQcp8Vxn — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 26 июля 2019 г. Это же относится к российским легкоатлетам, которые на данный момент соревнуются на международных турнирах в нейтральном статусе.

Шоу-бизнес Дочь Петросяна вступила в борьбу за миллиардное имущество Дочь юмориста Евгения Петросяна вступила в борьбу за миллиардное имущество после развода отца с Еленой Степаненко.

Происшествия В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Политика Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.

Спорт Ефимова выиграла золото ЧМ на дистанции 200 м брассом Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Политика Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.

Теннис Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.

Экономика Банк «Русь» заявил о намерении подать иск о банкротстве UTair Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» планирует обратиться в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа с заявлением о признании банкротом авиакомпании UTair.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.