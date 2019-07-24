с чего всё началось

Монополия готова заплатить до $15 за каждый баррель грязной нефти, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление «Транснефти». По ее оценке, было испорчено около 3 млн т сырья, то есть речь идет о $330 млн. Чтобы получить эти деньги, нефтяники «должны документально подтвердить понесенные убытки».

Политика Украина задержала российский танкер «Нейма» Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского танкера «Нейма», который, по утверждению украинских спецслужб, блокировал украинские корабли в Керченском проливе во время инцидента в ноябре прошлого года.

Политика «Нафтогаз» назвал вбросом предложение «Газпрома» о коротком контракте Пресс-служба украинской компании "Нафтогаз" заявила, что предложения от российского "Газпрома" о "коротком контракте" по транзиту газа после 2019 года не поступали.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Политика Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США В тексте письма говорится, что кандидатура нового главы украинского правительства была согласована Владимиром Зеленским с США.

Политика Как и зачем московская власть провоцирует беспорядки 27 июля В субботу 27 июля оппозиционные кандидаты в кандидаты в депутаты Московской городской думы призывают москвичей прийти к зданию столичной мэрии.

Авто «Гелик» и вездеход Mercedes-Benz прошли испытания на бездорожье Второй участник испытаний — Unimog — 15 раз подряд признавался «Внедорожником года» по версии читателей журнала Off Road.

Спорт Россию позвали на Олимпиаду-2020 Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио.

Спорт Ефимова выиграла золото ЧМ на дистанции 200 м брассом Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Шоу-бизнес На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.

Общество Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.

Футбол Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.

Футбол Константин Марадишвили: «Дебют за ЦСКА получился скомканным» Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили поделился мнением о своем дебюте за армейцев в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2). — Дебют получился скомканным, ведь мы проиграли.

Происшествия Россиянина отправили в колонию за твит Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.

Политика Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Экономика Пакет акций «Газпрома» в 2,93% продан по одной заявке Дочерние компании "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - 25 июля установили цену продажи 2,93% пакета акций холдинга на Московской бирже в 200,5 рубля за акцию, таким образом они выручили за весь пакет около 139 млрд рублей.

Политика Кличко не пришел на допрос в ГБР Кличко на встречу со следователем не явился, написал в своем Telegram-канале глава ГБР Роман Труба Не пришли и его представители.

Авто Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.

Политика В России впервые прекращено дело о неуважении к власти Котласский горсуд в Архангельской области впервые прекратил дело о неуважении к власти о комментарии в адрес Путина.