с чего всё началось

Монополия готова заплатить до $15 за каждый баррель грязной нефти, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление «Транснефти». По ее оценке, было испорчено около 3 млн т сырья, то есть, речь идет о $330 млн. Чтобы получить эти деньги, нефтяники «должны документально подтвердить понесенные убытки».

Происшествия Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Алекс Родригес подарил на юбилей Дженнифер Лопес Porsche за 140 тысяч долларов Жених Дженнифер Лопес подарил ей Porsche за 140 тысяч долларов в качестве подарка на ее юбилей.

Экономика Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Mail.Ru Group внесет в него доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Происшествия КНДР задержала российское судно с моряками Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.

Космос SpaceX отложила на сутки запуск корабля Dragon к МКС Американская компания SpaceX отложила на сутки запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon из-за неблагоприятных погодных условий.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.

Наука В Китае создали вакцину против ВИЧ-инфекции длительного действия Китайские ученые создали вакцину против ВИЧ-инфекции и уже приступают к второму этапу её клинических испытаний с участием 160 волонтёров.

Экономика Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Общество На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.

Происшествия В Сочи после ливней сошел сель, подтопило несколько улиц Несколько улиц ночью в Сочи были подтоплены после ливней, сошел сель, пострадавших в результате стихии нет, сообщает администрация города.

Здоровье Денис Белозеров поручил усилить меры по тушению лесных пожаров в Якутии Денис Белозеров поручил министерству экологии провести работу с лесопользователями по привлечению собственных сил и средств для тушения пожаров и направить в районы с наиболее тяжелой лесопожарной обстановкой дополнительные силы и средства.

Гаджеты 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X в дефиците, стоимость растет Ryzen 9 3900X — флагманский процессор AMD линейки Ryzen 3000, и он будет оставаться таковым до выпуска другой 16-ядерной модели, Ryzen 9 3950X, в сентябре.

Происшествия На западе Москвы возник лесной пожар На площади около 400 кв. м на западе Москвы загорелся лес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Финансы Рубль поднимается к доллару и евро По данным на 10.04 мск, курс доллара уменьшился на 8 коп. и составил 63,08 руб. Курс европейской валюты снизился на 13 коп. и достиг показателя в 70,33 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".

Общество Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время. Об этом 25 июля сообщает «РИА Новости».

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Общество Программу маткапитала задумали сделать бессрочной Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.

Политика Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.

Кино Сильвестр Сталлоне готовит седьмую часть «Рокки» Чуть подробнее Сталлоне рассказал о новой полнометражной ленте, продолжающей сюжет второй части «Крида» и затрагивающей проблему эмигрантов в США.

Общество Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова Азовский районный суд Омской области запретил использовать не по назначению земельный участок в селе Поповка, на котором расположена взлетно-посадочная площадка имени Егора Летова.

Футбол «Краснодар» согласовал трансфер Кабелля "Краснодар" и французский "Сент-Этьен" достигли договоренности о переходе в стан российского футбольного клуба атакующего полузащитника Реми Кабелля, сообщается на официальном сайте "быков".