Энергетика

«Транснефть» нашла источник загрязнения в поставках для БелоруссииЭкономика сегодня вчера в 11:11

Источник загрязнения обнаружен на участке Самара – Унеча. В ближайшее время стороны обсудят технические и компенсационные вопросы. Нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» запросил увеличение прокачки по северной ветке нефтепровода «Дружба».
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«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

РИА Новостивчера в 14:55

Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию нефти обнаружен на участке Самара-Унеча

Коммерсантъвчера в 12:12

Найден источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти

Московский Комсомолецвчера в 10:52

Источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти обнаружен на участке Самара - Унеча

ТАССвчера в 11:22

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Ведомостивчера в 11:00

Найден источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти

Lenta.ruвчера в 11:30

Обнаружен источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти

Интерфаксвчера в 10:38
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Происшествия

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Он произошел возле церкви во время обезвреживания еще одной бомбы, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу

В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:20
Экономика

Весь автопарк «скорой помощи» в Татарстане обновят в 2019 году

Обновлено в 06:02
Общество

Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой

В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.
Обновлено в 05:11
Экономика

Российская пшеница упала в цене

Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана

Обновлено в 06:32
Политика

Рада 25 апреля может рассмотреть закон об импичменте президента

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент страны в четверг может приступить к рассмотрению закона об импичменте президента.
Обновлено в 07:13
Политика

Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
Обновлено в 07:18
Политика

ЛНР передала Киеву 60 заключенных, осужденных до конфликта в Донбассе

Обновлено в 05:59
Хоккей

«Динамо»: Крикунов останется главным тренером

Обновлено в 04:43
Политика

РФ и Япония разработают схемы совместной деятельности на южных Курилах

Обновлено вчера в 22:18
Политика

Жена Зеленского испугалась статуса первой леди

Обновлено в 05:24
Транспорт

В России разрешили устанавливать уменьшенные дорожные знаки

С 1 мая в России вступит в силу ГОСТ, который позволит устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись

Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Космос

В России разработали и изготовили прибор для европейских спутников

Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» изготовил оборудование для локаторов спутников Европейского космического агентства (ЕКА).
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных

Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой

Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Дочь Евгения Осина попала в больницу

Обновлено в 06:51
Политика

Трамп пообещал Зеленскому помощь

Обновлено вчера в 22:02
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Обновлено в 06:35
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
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