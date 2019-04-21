Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения в поставках для БелоруссииЭкономика сегодня вчера в 11:11
Источник загрязнения обнаружен на участке Самара – Унеча. В ближайшее время стороны обсудят технические и компенсационные вопросы. Нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» запросил увеличение прокачки по северной ветке нефтепровода «Дружба».
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Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию нефти обнаружен на участке Самара-Унеча
Коммерсантъвчера в 12:12
Найден источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти
Московский Комсомолецвчера в 10:52
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
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