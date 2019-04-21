Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефтиРБК 17:05
Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча. Об этом сообщает «Вестник Нафтана» со ссылкой на представителя компании.
Читать в источнике
Оценить103
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено в 17:18
Музыка
Мишель Бранч и Патрик Карни поженились
Ударник Black Keys Патрик Карни и американская певица Мишель Бранч стали мужем и женой.
Обновлено в 14:23
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Гаджеты
Samsung откладывает запуск Galaxy Fold в Китае
Обновлено в 15:21
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Политика
Зеленский намерен снять Луценко с должности генпрокурора Украины
Лидирующий на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что будет избавляться от чиновников старой команды, и привел в качестве примера генпрокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 15:35
Политика
Опубликованы первые данные экзитполов выборов на Украине
Обновлено в 07:27
Происшествия
Взрывы прогремели в церквях на Шри-Ланке
Обновлено в 00:52
Политика
Зеленский назвал задачу номер один после победы
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Авто
Особенности вариатора – 6 стереотипов водителей
Обновлено в 09:01
Происшествия
Убитая в Нигерии иностранка оказалась гражданкой Британии
Сабо сообщил, что убитую иностранку звали Фей Муни, ее "идентифицировали как гражданку Великобритании".
Обновлено в 16:09
Общество
В России увеличат количество мест для заправки электромобилей
По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, в ближайшие годы количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране может вырасти в два-три раза.
Обновлено в 15:00
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Космос
Академия наук Белоруссии и «Роскосмос» договорились о сотрудничестве
Национальная академия наук Белоруссии и корпорация "Роскосмос" договорились о развитии сотрудничества, сообщила пресс-служба посольства республики в РФ.
Обновлено в 11:36
Политика
Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал прошедший на Украине второй тур президентских выборов.
Обновлено в 14:20
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Авто
Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года
Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
Обновлено в 13:08
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Музыка
Ромарио – новый герой «Zангалис & Карякин»
Выпуск с Ромарио выйдет в понедельник, 22 апреля, в 18.00 (мск). Новое шоу на YouTube – "Zангалис & Карякин".
Обновлено в 16:05
Общество
Михалков подал в суд из-за рекламы, в которой он «похудел»
Российский режиссер Никита Михалков подал иск в Пресненский суд Москвы из-за рекламы биологически активных добавок.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Какой будет новая первая леди Украины: все о Елене Зеленской
Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины Елена окончила Криворожский технический университет с красным дипломом по специальности архитектора.
Обновлено в 16:04
Здоровье
Не быстро, но упорно: медики назвали лучшее упражнение для похудения
Сбросить лишний вес помогут спокойные прогулки и правильное питание.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05