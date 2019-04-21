Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефтиРБК 17:05
Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча. Об этом сообщает «Вестник Нафтана» со ссылкой на представителя компании.
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Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать льготные билеты на рейсы из Владивостока в Москву и Новосибирск.
Обновлено в 22:18
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует свой 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета II празднует сегодня, 21 апреля, свой 93-й день рождения.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Участница шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Николь Кузнецова: «Больше пары месяцев мне без операций не пережить»
Ясновидящая приняла участие в популярном проекте канала ТВ-3, но накануне ее товарищи по племени решили, что будут продолжать борьбу без нее.
Обновлено в 15:00
Политика
Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?
Обновлено в 20:05
Политика
Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье
События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено в 18:39
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ
Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 21:35
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон впервые вышла в свет после третьих родов
Обновлено в 18:00
Экономика
Сергей Носов: Прямые поставки топлива – единственная возможность снизить цену на Колыме
Генеральный директор компании "РН Аэро" Кирилл Молоденков заверил в готовности уже в июле 2019 года начать поставки в Магаданскую область авиационного топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено в 17:53
Политика
Зеленский дал первые обещания по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.
Обновлено в 14:40
Происшествия
В США два человека погибли при крушении небольшого самолета
Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Техас в США, сообщает телеканал CBS Austin.
Обновлено в 17:30
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Экономика
Жертвам финансовых пирамид повысили выплаты
Максимальный размер компенсаций жертвам финансовых пирамид в России вырос с 25 тысяч до 35 тысяч рублей (на 40%).
Обновлено в 22:19
Политика
Поместье Порошенко взято под усиленную охрану
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено в 21:48
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено в 20:50
Космос
О консервации «гагаринского старта» на Байконуре сообщил источник
Роскосмос приступил к подготовке по консервации площадки космодрома Байконур, с которой стартовал космонавт Юрий Гагарин.
Обновлено в 21:05
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом
Известная российская исполнительница Алла Пугачева отметила свой юбилей не только концертной программой в Кремлевском дворце, но и пригласила приятелей в один из ресторанов, расположенных на Рублевке.
Обновлено в 14:41
Кино
Вторая серия «Игры Престолов» появилась в сети раньше времени
В интернете, на несколько часов раньше премьеры, появилась вторая серия знаменитого сериала «Игра Престолов».
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес
Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»
После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
Обновлено в 13:00
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Экономика
«Вам достаточно»: Валерий Касплер не смог отсудить у мэрии Барнаула миллионы за перевозку пенсионеров
Суд решил, что компания депутата гордумы Валерия Касплера уже получила из бюджета достаточно преференций.
Обновлено в 20:34