Энергетика

«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефтиРБК 17:05

Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча. Об этом сообщает «Вестник Нафтана» со ссылкой на представителя компании.
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«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти

РБК17:05

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

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RT на русском10:04

Источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти обнаружен на участке Самара - Унеча

ТАСС11:22

Обнаружен источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти

Газета.Ru12:43
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На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
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Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

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В интернете, на несколько часов раньше премьеры, появилась вторая серия знаменитого сериала «Игра Престолов».
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