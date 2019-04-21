Энергетика

«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефтиРБК 17:05

Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча. Об этом сообщает «Вестник Нафтана» со ссылкой на представителя компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти

РБК17:05

Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию нефти обнаружен на участке Самара-Унеча

Коммерсантъ12:12

Обнаружен источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти

Газета.Ru12:43

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

РИА Новости14:55

Минск просит «Транснефть» поставлять больше нефти по «Дружбе»

RT на русском10:04

Источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти обнаружен на участке Самара - Унеча

ТАСС11:22

Белоруссия попросила «Транснефть» увеличить поставки нефти

Известия09:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
Политика

Экзитполы показали победу Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено в 13:39
Политика

Зеленский назвал задачу номер один на посту президента

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
Авто

Создан гибрид Запорожца и Porsche

Известный белорусский умелец-кастомайзер создал реплику «Запорожца» ЗАЗ-968 на базе спортивного родстера Porsche Boxster S. Необычный «гибрид» в кузове советской легенды сразу покорил всех яркой внешностью и превосходными ездовыми качествами.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"

По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Задержаны подозреваемые во взрывах на Шри-Ланке

Семь человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов на Шри-Ланке, задержаны, сообщил министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва.
Обновлено в 09:24
Гаджеты

Названы повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя

Каких наиболее частых ошибок при использовании гаджета стоит избегать, чтобы продлить жизнь смартфону, рассказала «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 17:22
Политика

Соловьев призвал не признавать Зеленского президентом

Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что итоги президентских выборов на Украине, где победу одерживает Владимир Зеленский, признавать не стоит.
Обновлено в 17:05
Гаджеты

Юбилейный процессор AMD Ryzen 7 2700X уже доступен для покупки

Процессор появился как минимум в одном магазине по цене 348 долларов.
Обновлено в 11:20
Политика

Зеленский посоветовал всем странам бывшего СССР смотреть на Украину

Обновлено в 15:02
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Религия

В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица

В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Общество

Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях

В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие

Расследованием терактов в Шри-Ланке займется специальный комитет

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в ближайшие 24 часа назначит специальный комитет по расследованию воскресных взрывов в церквях и отелях страны, сообщает местный телеканал News 1st.
Обновлено в 12:49
Политика

Глава МИД Швеции первой из-за границы поздравила Зеленского с победой

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем первой из зарубежных представителей поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 14:30
Общество

Компания «Мастер Плюс» предлагает сахалинцам построить дом и создать в нем уют

Обновлено в 18:07
Футбол

«Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на Торгана Азара

По информации издания, интерес к 26-летнему игроку проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал».
Обновлено в 17:18
Политика

Лавров не видит проблем для кораблей Украины в Керченском проливе

Для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море нет никаких проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 07:36
Общество

Михалков подал в суд из-за рекламы, в которой он «похудел»

Российский режиссер Никита Михалков подал иск в Пресненский суд Москвы из-за рекламы биологически активных добавок.
Обновлено в 13:58
Хоккей

Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира

Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 12:13
Здоровье

В Казани провели уникальную операцию по удалению опухоли печени

Отмечается, что ранее подобные операции проводили только с помощью разрезов. На все врачам потребовалось 4 часа.
Обновлено в 14:59
Политика

Дима Билан обратился к Зеленскому с просьбой о дружбе

Обновлено в 18:36
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Наука

Как сидячий образ жизни губит организм

Сотни тысяч людей по всему миру ежегодно преждевременно умирают из-за сидячего образа жизни.
Обновлено в 13:13
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено 19 апреля в 08:02
Общество

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

СМИ подозревают, что Меган Маркл родила

Обновлено в 18:45
Армия и оружие

Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов проинспектировал объекты аэродрома морской авиации в Южном военном округе

В ходе проверки он посмотрел, как ведутся работы по модернизации наземного испытательного тренировочного комплекса - новой взлетно-посадочной полосы с аэрофинишерами.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес

Участница шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Николь Кузнецова: «Больше пары месяцев мне без операций не пережить»

Обновлено в 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное