Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефтиРБК 17:05
Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча. Об этом сообщает «Вестник Нафтана» со ссылкой на представителя компании.
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Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
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Создан гибрид Запорожца и Porsche
Известный белорусский умелец-кастомайзер создал реплику «Запорожца» ЗАЗ-968 на базе спортивного родстера Porsche Boxster S. Необычный «гибрид» в кузове советской легенды сразу покорил всех яркой внешностью и превосходными ездовыми качествами.
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Происшествия
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Процессор появился как минимум в одном магазине по цене 348 долларов.
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В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица
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Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях
В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
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Армия и оружие
Расследованием терактов в Шри-Ланке займется специальный комитет
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в ближайшие 24 часа назначит специальный комитет по расследованию воскресных взрывов в церквях и отелях страны, сообщает местный телеканал News 1st.
Обновлено в 12:49
Политика
Глава МИД Швеции первой из-за границы поздравила Зеленского с победой
Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем первой из зарубежных представителей поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 14:30
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Компания «Мастер Плюс» предлагает сахалинцам построить дом и создать в нем уют
Обновлено в 18:07
Футбол
«Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на Торгана Азара
По информации издания, интерес к 26-летнему игроку проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал».
Обновлено в 17:18
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Лавров не видит проблем для кораблей Украины в Керченском проливе
Для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море нет никаких проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Российский режиссер Никита Михалков подал иск в Пресненский суд Москвы из-за рекламы биологически активных добавок.
Обновлено в 13:58
Хоккей
Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира
Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 12:13
Здоровье
В Казани провели уникальную операцию по удалению опухоли печени
Отмечается, что ранее подобные операции проводили только с помощью разрезов. На все врачам потребовалось 4 часа.
Обновлено в 14:59
Политика
Дима Билан обратился к Зеленскому с просьбой о дружбе
Обновлено в 18:36
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На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
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Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено 19 апреля в 08:02
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Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание.
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Обновлено в 18:45
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Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов проинспектировал объекты аэродрома морской авиации в Южном военном округе
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Обновлено в 16:34