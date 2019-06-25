Экономика
«Транснефть» направит на выплату дивидендов более 50% чистой прибылиNews.ru 05:35
Совет директоров компании «Транснефть» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2018 года в размере 77,611 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании. На обыкновенную и привилегированную акцию придётся выплата в 10,706 тысячи рублей.
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Белгородский «Колос» по итогам 2018 года сохранил дивиденды на «префы» на уровне 2017 года
Интерфакс - Россиявчера в 07:49
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