Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибылиREGNUM 04:02

Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть». Соответствующая рекомендация направлена на рассмотрение общему собранию акционеров компании.

Политика Тимошенко назвала «провалом» Украины допуск России в ПАСЕ Бывший украинский премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сочла решение о возвращении российской стороны в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) концом "нормандского формата", при котором сотрудничали Франция, ФРГ, Украина и Россия.

Шоу-бизнес Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.

Происшествия Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты 21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5.

Политика Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Политика Госдума ответила на угрозы НАТО по ДРСМД Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия должна вернуться к соблюдению договора до 2 августа.

Политика В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Происшествия Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов.

Экономика Орешкин рассказал об особенностях будущего мирового кризиса Новый глобальный кризис не будет связан с проблемами в финансовом секторе, а будет характеризоваться затяжным низким ростом экономики и высокой инфляцией, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Политика Правительство компенсирует авиакомпаниям потери от закрытия полетов в Грузию Правительство прорабатывает механизм компенсаций авиакомпаниям убытков от прекращения полетов в Грузию.

Политика В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

Армия и оружие В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.

Общество Спасатели МЧС проверили на сейсмоусточивость мэрию сербского города Российские спасатели МЧС проверили историческое здание на сейсмоустойчивость специальным комплексом "Струна".

Недвижимость Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.

Общество Госдума приняла во II чтении законопроект о борьбе с «билетной мафией» Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о борьбе с "билетной мафией", новая редакция которого предполагает введение понятия невозвратных билетов, а также обязанность театров вернуть деньги за билеты заболевшим зрителям.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Музыка 10 лет назад умер Майкл Джексон Знаменитый певец Майкл Джексон скончался от остановки сердца 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе (США).

Политика Российская делегация завтра примет решение по дальнейшей работе в ПАСЕ Завтра же и будет принято решение о дальнейшей работе делегации, - заявил ее руководитель Петр Толстой.

Общество Росреестр переписал особняк генерала ФСБ из дела Голунова на Российскую Федерацию Росреестр изменил сведения об особняке на берегу Истринского водохранилища, который как утверждали СМИ, принадлежит главе управления ФСБ по Москве и области генерал-полковнику Алексею Дорофееву.

Происшествия В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.

Политика Кадыров прокомментировал отставку Евкурова Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.

Общество Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках 25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Экономика Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.