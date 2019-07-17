"Транснефть" начала прокачку нефти на Антипинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

«Транснефть» начала прокачку нефти на Антипинский НПЗ

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