Экономика
«Транснефть» начала прокачку нефти на Антипинский НПЗТАСС 03:40
"Транснефть" начала прокачку нефти на Антипинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:04, Вашингтон
Политика
МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
В МИДе объяснили ситуацию с визами учителей Англо-американской школы
Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 08:31
Армия и оружие
Эксперт оценил заявление НАТО об ответе России при несоблюдении ДРСМД
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал RT слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что альянс даст скоординированный ответ, если Россия не вернётся к соблюдению ДРСМД.
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Политика
Замглавы МИДа Украины обвинил союз венгров в сепаратизме
Карту, на которой часть территории Украины показана как Венгрия, опубликовали в газете "Карпаталия", которую издает Союз венгров Закарпатья, министерство иностранных дел Украины обратилось в Генпрокуратуру и Службу безопасности, сообщил в четверг замглавы МИД Егор Божок.
Обновлено в 04:54
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Происшествия
Голая туристка спрыгнула с 45-метрового моста в Португалии
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео
В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
МИД РФ взаимодействует с Минфином по поводу возвращения из казначейства денег, предназначенных для выплаты взноса в ПАСЕ за период 2017-2018 годы, готовятся соответствующие документы, но это процесс небыстрый, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин.
Обновлено в 03:12
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Экономика
Коллекторы назвали оптимальное количество кредитов для заемщика
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что два кредитных договора являются оптимальным количеством для одного заемщика, если только они соответствуют доходам.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке
В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Кузбассе из-за обрушения породы в шахте погиб горняк
В Кузбассе в угольной шахте Анжерская-Южная произошло обрушение породы в вентиляционном штреке.
Обновлено вчера в 14:14
Транспорт
На Некрасовской линии московского метро построят пять ТПУ
На Некрасовской линии московского метро построят пять транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
Обновлено в 04:10
Политика
Зеленский заявил о раскрытии афёры в сфере оборонного комплекса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Москве мать неизлечимо больного ребенка задержали из-за лекарства
Ранее директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила о задержании на почте в Москве 16 июля после получения посылки с лекарством матери неизлечимо больного мальчика Елены Боголюбовой.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Матвиенко рассказала о сроках отмены роуминга с Белоруссией
Ранее в рамках форума председатель верхней палаты белорусского парламента (Совет Республики) Владимир Мясникович заявил, что в Белоруссии могут принять решение об отмене роуминга с РФ в августе.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Здоровье
«Росконтроль» нашел заменители молочного жира в творожной массе
Творожная масса «Дмитровский молочный завод» попала в список товаров с замечаниями из-за повышенного в два раза содержания дрожжей и плесеней.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл корабль «Смерч» с крылатыми ракетами «Уран»
Во Владивосток из пункта базирования на Камчатке для участия в Дне Военно-Морского Флота России прибыл малый ракетный корабль (МРК) ТОФ "Смерч", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Путин в Санкт-Петербурге планирует встретиться с руководством Shell
Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург в четверг планирует встретиться с главным исполнительным директором компании "Роял Датч Шелл" (Royal Dutch Shell) Беном ван Берденом, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Обновлено в 03:52
Политика
ЕС требует от России признания в атаке на Boeing MH17
Европейский союз призвал Россию признать себя виновной в атаке на Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского
Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
Обновлено в 01:00