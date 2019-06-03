Энергетика
«Транснефть» начала переговоры с клиентами из-за загрязнения «Дружбы»Московский Комсомолец 07:14
Замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что ведомство, "Транснефть" и европейские покупатели российской нефти начали переговоры по финансовым вопросам в связи с попаданием грязной нефти в трубопровод "Дружба". "Будут переговоры уже о технических моментах", - сказал замглавы Минэнерго.
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