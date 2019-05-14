Энергетика
«Транснефть»: «Грязная» нефть не могла повредить трубопроводыNews.ru 07:16
Органические хлориды в последствии попадают в трубопроводную систему. Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по трубопроводу «Дружба», возникла во второй декаде апреля.
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Политика
Порошенко наградил орденом возможного коррупционера
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о награждении орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко, сообщил 14 мая телеканал 112.ua.
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Как сообщает Znak.com, трон был установлен у арки Главного штаба, при этом, по мнению чиновников, незаконно.
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В Екатеринбурге произошли беспорядки. Они стали результатом конфликта между верующими и протестующими против строительства храма горожанами.
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Продажа льготных авиабилетов через портал госуслуг может быть введена в России, пишет 14 мая газета «Извествия».
Обновлено вчера в 22:59
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В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
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Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
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В Ростовской области трое мужчин погибли при чистке выгребной ямы
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В США объявили о разработке сверхзвукового пассажирского самолёта
Американская компания Hermeus объявила о привлечении начального капитала в проект создания собственного сверхзвукового пассажирского авиалайнера.
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