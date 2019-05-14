Энергетика

«Транснефть»: «Грязная» нефть не могла повредить трубопроводыNews.ru 07:16

Органические хлориды в последствии попадают в трубопроводную систему. Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по трубопроводу «Дружба», возникла во второй декаде апреля.
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«Транснефть»: «Грязная» нефть в «Дружбе» могла повредить НПЗ, но не трубопроводы

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Транснефть: хлориды попадают в трубопроводную систему только вместе с нефтью от добывающих компаний

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Российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Транснефть». Штаб-квартира - в Москве. «Транснефть» - крупнейшая в мире нефтепроводная компания, владеет 68,4 тыс. километров магистральных трубопроводов, 507 перекачивающими станциями, 24,4 млн кубометров резервуарных ёмкостей.
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