Экономика
Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибылиREGNUM 04:02
Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть». Соответствующая рекомендация направлена на рассмотрение общему собранию акционеров компании.
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Интерфакс - Россиявчера в 07:49
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