Экономика
Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибылиREGNUM 04:02
Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть». Соответствующая рекомендация направлена на рассмотрение общему собранию акционеров компании.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
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На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
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Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко назвал решение ПАСЕ по России ударом по Украине
Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая допускает участие российской делегации в июньской сессии является мощным вызовом для Украины и первым за последние пять лет серьезным дипломатическим ударом по стране, считает бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 03:27
Общество
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Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
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Происшествия
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Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку уменьшилось почти на треть
Число выпускников, сдавших единый госэказмен по русскому языку на 100 баллов в 2019 году, сократилось более чем на 1 тыс. человек по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 04:15
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Blizzard провела для сотрудников закрытую презентацию Diablo 4
Blizzard провела для своих сотрудников закрытую презентацию предстоящей игры Diablo 4. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
Обновлено вчера в 09:30
Авто
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Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
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В сети появился ранний обзор Ryzen 5 3600: результаты вам не понравятся
Флагманский процессор Intel показывает на 5 % более высокие результаты, но не стоит забывать, что старшие варианты Ryzen 3000 получат более высокие турбо-частоты и наверняка смогут предложить лучшую производительность при однопоточной нагрузке.
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В Башкирии от удара молнии погибла женщина
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В Ницце пассажирский самолёт врезался в здание аэропорта
Обновлено вчера в 21:46
Здоровье
Бакулевский центр получит средства на дополнительные операции
Средства будут направлены на проведение дополнительных и внеплановых высокотехнологичных операций, научные исследования и разработки в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 03:42
Происшествия
СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы
Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Борис Джонсон оценил реакцию Запада на инцидент в Солсбери
Экс-глава Форин оффиса и фаворит борьбы за пост британского премьер-министра Борис Джонсон заявил, что Лондон не ожидал такой солидарности западных стран на дело бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 02:25
Экономика
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
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Бузова предложила работу Глушакову
Обновлено в 03:07
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления
Обновлено вчера в 08:54
Недвижимость
В российском регионе разрешат брать ипотеку под два процента годовых
Жители Дальнего Востока получат возможность оформить льготную ипотеку под два процента годовых, сейчас власти стремятся к снижению ставок до этого показателя.
Обновлено в 03:53
Здоровье
В Кургане в вареной колбасе нашли антибиотики
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника
Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено вчера в 22:14
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ЦИК отказалась регистрировать блогера Шария и экс-спикера Рады Литвина
Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатом в депутаты на выборах в Верховную раду видеоблогеру Анатолию Шарию.
Обновлено в 02:32
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
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Названа самая продвинутая технология древней цивилизации
Обновлено в 00:49
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену
Девушка утверждала, что мужчина удерживал ее в квартире в Приморском районе, а также принуждал «реализовывать свои сексуальные желания».
Обновлено в 03:57